РФ уничтожила распределительный центр "Будинку Іграшок": заказы могут задерживаться

Россия всю ночь атаковала Украину баллистикой и дронами и днем, 27 августа, продолжает террор беспилотниками, целясь в гражданскую инфраструктуру, жилые дома и учебные заведения.

Среди объектов, которые были атакованы сегодня утром, оказался и распределительный центр компании "Будинок Іграшок", о чем сообщается на странице бренда.

"Сегодняшнее утро началось с плохой новости. В результате российской атаки был уничтожен распределительный центр — место, где хранилась значительная часть наших игрушек и откуда каждый день отправлялся в магазины по всей Украине. Наша команда невредима", — говорится в заявлении.

Клиентов предупредили, что часть уже оформленных заказов может приехать позже, чем планировалось.

Деньги за оплаченные заказы, которые пришлось отменить, покупателям пообещали вернуть.

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Все офлайн-магазины компании продолжают работать, а сайт — принимать новые заказы.

Оккупанты целенаправленно атакуют украинский бизнес, уничтожая склады, распределительные центры, а сейчас переключились и на торговые центры. Буквально сегодня ВС РФ ударили по ТЦ в Харькове, а перед этим был циничный удар по ТРЦ "Солнечная галерея" в Кривом Роге, в результате чего погибли 16 человек, еще 140 получили ранения.

Накануне враг ударил по бизнес-центру в Лозовой Харьковской области. 10 человек получили ранения.

Напомним, что известно об обстрелах Украины 27 августа.

Также сообщалось, что дрон атаковал распределительный центр "Авроры" в Полтаве, а ранее российские беспилотники поразили распределительный центр EVA в Броварах.