Возможен дефицит товаров в некоторых магазинах: РФ ударила по распределительному центру EVA в Броварах

Утром 18 августа российские войска атаковали Киевскую область, в результате чего в Броварах была повреждена гражданская инфраструктура, в частности распределительный центр сети магазинов EVA. По предварительным данным, люди не пострадали, однако из-за повреждений складов в некоторых магазинах могут возникнуть перебои с наличием товаров, а некоторые онлайн-заказы могут задерживаться.

Как сообщила компания на своей странице в Facebook, в результате российской атаки был поражён распределительный центр в Броварах, который снабжает товарами магазины сети и интернет-магазин EVA.UA.

По данным компании, на момент сообщения информации о пострадавших не поступало. На месте продолжали работать спасатели, тушившие пожар.

В EVA отметили, что пока продолжается тушение пожара, окончательно оценить масштабы повреждений невозможно. Вероятно, удар затронул как склад интернет-магазина, так и помещение, из которого продукция распределяется по магазинам сети.

В связи с этим в отдельных торговых точках временно может отсутствовать часть товаров. Кроме того, возможны задержки с выполнением некоторых заказов, оформленных через EVA.UA.

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В компании подчеркнули, что если атака затронет конкретный заказ, сотрудники контакт-центра свяжутся с клиентом после выяснения всех обстоятельств. Представители EVA также сообщили, что уже работают над тем, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для покупателей.

По информации Киевской областной военной администрации, российские войска утром продолжали наносить удары по области с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

По состоянию на 7:30 в Броварском районе были зафиксированы повреждения офисного здания, складских помещений и частного дома. Данных о пострадавших на тот момент не поступало.

Мэр Броваров Игорь Сапожко также сообщил о последствиях атаки. По его словам, в общине зафиксированы пожары сразу в трёх местах. Более подробную информацию о последствиях атаки он пообещал предоставить позже.

Чиновник призвал жителей соблюдать информационное молчание и не публиковать в сети фото и видео, на которых запечатлены действия украинских военных и сил противовоздушной обороны.

Из-за российского нападения также изменилось движение пригородных поездов в Киевской области. В "Укрзалізниці" сообщили о корректировке расписания на нескольких направлениях.

В частности, пассажирам, следующим по маршруту Фастов — Киев, предложили воспользоваться утренними поездами №6006 и №6008 "Фастов-1" — Киев-Пассажирский вместо рейса №7030, а также поездами №6005 и №6011 Киев-Пассажирский — Фастов-1 вместо №7029.

Изменения касаются и маршрута Святошин — Клавдиево. Пассажирам предложили рейсы №6672 "Клавдиево — Киев-Пассажирский", №6603 "Святошин — Тетеров" и №6604 "Тетеров — Святошин".

В то же время временно не будут курсировать поезда № 6674 и № 6676 по маршруту Клавдиево — Святошин, а также № 6671 Святошин — Клавдиево.

Напомним, что 12 августа российские войска нанесли удар по складам в Броварском районе Киевской области, в результате чего там возникли масштабные пожары. Спасатели боролись с огнем около восьми часов и израсходовали 34 тонны воды, чтобы полностью потушить пожар.

До этого, 5 августа, российская ракетная атака полностью уничтожила склады и логистические центры компаний PUMA и INTERTOP. Сотрудники не пострадали, однако компании потеряли значительные запасы одежды и обуви, из-за чего в Украине временно мог возникнуть дефицит их продукции.