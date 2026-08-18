Можливий дефіцит товарів у частині магазинів: РФ вдарила по розподільчому центру EVA у Броварах

Російські війська вранці 18 серпня атакували Київщину, внаслідок чого у Броварах було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема розподільчий центр мережі магазинів EVA. Попередньо, люди не постраждали, однак через пошкодження складів у частині магазинів можуть виникнути перебої з наявністю товарів, а деякі онлайн-замовлення можуть затримуватися.

Як повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook, внаслідок російської атаки сталося влучання у розподільчий центр у Броварах, який забезпечує товарами магазини мережі та інтернет-магазин EVA.UA.

За даними компанії, станом на момент повідомлення інформації про постраждалих не було. На місці продовжували працювати рятувальники, які гасили пожежу.

У EVA зазначили, що поки ліквідація пожежі триває, оцінити масштаби пошкоджень остаточно неможливо. Ймовірно, удар зачепив як склад інтернет-магазину, так і приміщення, з якого продукція розподіляється між магазинами мережі.

Через це в окремих торгових точках тимчасово може бути відсутня частина товарів. Крім того, можливі затримки з виконанням деяких замовлень, оформлених через EVA.UA.

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У компанії наголосили, що якщо атака вплине на конкретне замовлення, працівники контакт-центру зв’яжуться з клієнтом після уточнення всіх обставин. Представники EVA також повідомили, що вже працюють над тим, щоб мінімізувати можливі незручності для покупців.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, російські війська вранці продовжували атакувати область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Станом на 7:30 у Броварському районі було зафіксовано пошкодження офісної будівлі, складських приміщень та приватного будинку. Даних про постраждалих на той момент не надходило.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко також повідомляв про наслідки атаки. За його словами, у громаді зафіксували пожежі одразу на трьох локаціях. Детальнішу інформацію щодо наслідків атаки він пообіцяв надати згодом.

Посадовець закликав мешканців дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати в мережі фото й відео роботи українських військових і сил протиповітряної оборони.

Через російську атаку також зазнав змін рух приміських поїздів на Київщині. В "Укрзалізниці" повідомили про коригування рейсів на кількох напрямках.

Зокрема, пасажирам, які прямують за маршрутом Фастів — Київ, запропонували скористатися ранковими поїздами №6006 та №6008 Фастів-1 — Київ-Пасажирський замість рейсу №7030, а також поїздами №6005 та №6011 Київ-Пасажирський — Фастів-1 замість №7029.

Зміни стосуються і напрямку Святошин — Клавдієво. Пасажирам запропонували рейси №6672 Клавдієво — Київ-Пасажирський, №6603 Святошин — Тетерів та №6604 Тетерів — Святошин.

Водночас тимчасово не курсуватимуть поїзди №6674 та №6676 за маршрутом Клавдієво — Святошин, а також №6671 Святошин — Клавдієво.

Нагадаємо, що 12 серпня російські війська вдарили по складах у Броварському районі Київщини, через що там виникли масштабні пожежі. Рятувальники боролися з вогнем близько восьми годин і використали 34 тонни води, щоб повністю загасити пожежу.

До цього 5 серпня російська балістична атака повністю знищила склади та логістичні центри компаній PUMA та INTERTOP. Працівники не постраждали, однак компанії втратили значні запаси одягу та взуття, через що в Україні тимчасово міг виникнути дефіцит їхньої продукції.