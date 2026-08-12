Чорні ангари та покручений метал: ДСНС підтвердила удар по складах у Броварському районі (відео)

Державна служба надзвичайних ситуацій розповіла про наслідки удару Росії по складах у Броварському районі під Києвом, який стався зранку 12 серпня. На відео з зони ураження — почорнілі ангари, заповнені покрученими металевими конструкціями та залишками товарів широкого вжитку, які повністю згоріли та розбились. Що відбувається у передмісті Києва, постраждалому від удару РФ?

Станом на 16-17 годину 12 серпня пожежа на складах у Броварському районі все ще тривала, ідеться у повідомленні ДСНС на сторінці Facebook. Рятувальники уточнили, що постраждало дві великі локації: на одній вогонь загасили, на іншій — ще ні. Тим часом на опублікованих кадрах показали чотириповерхову будівлю зі слідами пожежі на вікнах та стінах, вертольоти, які скидають тонни води на вогонь, і також продовжують працювати спецмашини та пожежники.

У дописі рятувальників вказано, що робота на об'єктах у Броварському районі ускладнена через тривоги, які оголошуються через загрозу нових обстрілів. Вказується, що у зону влучання викликали підрозділи ДСНС Києва, Київської області та з інших регіонів.

Відео дня

"Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по логістичних об’єктах. У Броварському районі на одній з локацій вогнеборці вже приборкали пожежу, на інших — роботи тривають", — ідеться у повідомленні.

Через годину ДСНС додало нові деталі про перебіг гасіння пожежі у Броварському районі. З'ясувалось, що станом на 17:55 усі пожежі загасили [удар відбувся близько 10, тобто пожежу гасили вісім годин — ред.]. Рятувальники розповіли про 17 скидів: на вогонь полилось 34 тонни води (по дві тонни на скид).

У дописі ДСНС є серія фото, на яких зафіксували масштаб пошкоджень та речі, які згоріли під час пожежі. На одному фото — приміщення, заповнене купами битого посуду: тарілок, чашок, салатниць тощо. На іншому — обгоріла побутова техніка: серед почорнілих металевих коробок — сітка вентилятора. При цьому бачимо, що ідеться про ангари-склади гігантського розміру, оскільки висота стелі — близько десяти метрів.

Удар по Києву — побитий посуд на складі у Броварському районі 12 серпня Фото: ДСНС

Удар по Києву — вентилятори та інша техніка на складі у Броварському районі 12 серпня Фото: ДСНС

Рятувальники не навели назв компаній, які постраждали від удару РФ 12 серпня у Броварському районі. Тим часом медіа "Главком" написало, що ідеться про склади та логістичну компанію, яка перевозила продукти та інші споживчі товари для мереж супермаркетів АТБ, Мetro, Novus, Auchan, "Сільпо", і також працювала у Європі.

Удар по Києву — що стало вдень 12 серпня

Близько 10 год 12 серпня у Києві та Київській області пролунав сигнал повітряної тривоги через загрозу ударів дронів ЗС РФ. Згодом моніторингові канали та пабліки повідомили про звуки вибухів у передмістях столиці. Також була інформація про стопи диму, які здійнялись у точках влучання. О 10:47 глава ОВА Тимур Ткаченко заявив, що справді сталось влучання у Броварському районі й що отримав поранення 68-річний чоловік.

Зазначимо, попередній удар по Києву, під час якого палали склади різних торгівельних мереж, відбувся в ніч з 4 на 5 серпня. Згідно з даними Повітряних сил, ЗС РФ запустили 24 балістичних ракети та майже дві сотні дронів. Сталась серія влучань у Київському районі: про знищення складів та логістичних вузлів повідомили мережі "Сільпо", "Розетка", "Епіцентр" тощо.

Нагадуємо, 12 серпня ГУР Міноборони розповіло про кількість дронів-камікадзе "Герань", які зібрали ЗС РФ для серпневих ударів.