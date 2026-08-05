Ракетний удар РФ: які об'єкти уразили росіяни, що відомо про жертв та наслідки (фото, відео)

Балістичні ракети Росії під час удару 5 серпня цілились на складах та логістичних центрах низки найбільших українських компаній, розповів президент Володимир Зеленський. Засоби протиповітряної оборони не збили жодної з 24 ракет "Искандер"/С-400, які летіли з північного сходу. Про які наслідки повітряної атаки РФ відомо?

Внаслідок ракетного удару РФ 5 серпня загинуло 17 українців і отримали поранення ще 44, ідеться у заяві Володимира Зеленського на сторінці Facebook. Глава держави назвав цивільні об'єкти, по яких влучили російські "Искандери" і також "Циркони" — це склади, інфраструктура, залізниця. Також Зеленський нагадав, що російські ракети могли б спинити ракети Patriot, які є у західних партнерів. Якби в України була антибалістика, то 17 людей були б живі, сказав президент. Фокус зібрав інформацію про перебіг російської атаки, про роботу засобів ППО та про наслідки влучань.

Ракетний удар РФ — деталі атаки 5 серпня

Сигнал повітряної тривоги пролунав в Україні близько 1-2 год 5 серпня. Перед цим моніторингові канали попереджали про підготовку РФ до нового масованого удару по українцях. Близько 2 год жителя Києва та Київської області повідомили про звуки вибухів. Про це ж написав мер Києва Віталій Кличко, який попередив жителів столиці про небезпеку та закликав перебувати в укриттях. Згодом у мережі з'явились кадри з пожежами. Згідно з даними міської влади, горіло в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах. Тоді ж стало відомо про, що через удар РФ загинула одна людина, а ще близько 25 отримали поранення.

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Зранку 5 серпня Повітряні сили опублікували звіт про нічну комбіновану атаку ЗС РФ. З'ясувалось, що росіяни запустили 24 ракети "Искандер"/С-400, чотири ракети "Циркон"/"Оникс" і 115 ударних дронів різних типів. Засоби ППО не збили жодної ракети: усі 28 влучили по цілях. Втім, вдалось знешкодити 98 російських дронів, повідомило командування.

Ракетний удар РФ — робота засобів ППО 5 серпня Фото: Скриншот

Наслідки влучань балістики — що відомо про жертв

Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко о 12 годині уточнив інформацію про постраждалих у столичному регіоні. З'ясувалось, що у Київській області від ударів балістики РФ 5 серпня загинуло 16 людей і ще 36 отримали поранення. Серед загиблих — вісім українців, яких росіяни убили на станції "Квітневій" під Броварами: люди чекали потяг, а натомість потрапили під удар РФ.

Згідно з даним ОВА, постраждало три райони. У Броварському районі — 10 загиблих, 16 поранених. Крім того, отримали пошкодження 19 приміщень: сім складів, виробничий цех і також приватні будинки. У Бучанському — 5 загиблих, 16 поранених, уражено 40 об'єктів. У Фастівському — один загиблий та четверо поранених, і також пошкоджено 19 об'єктів.

"Загалом у Київській області пошкоджено 78 об'єктів, серед яких 13 складських будівель, виробниче приміщення, чотири приватні домоволодіння, тепличне господарство та 59 транспортних засобів", — ідеться у повідомленні Ткаченка.

Тим часом на сторінці Facebook ДСНС — кадри пожеж та руйнувань у точках влучань ЗС РФ 5 серпня. Станом на 12 год було відомо про п'ять пожеж, з якими ще не впорались у Броварському районі та одну пожежу у Бучанському.

Які об'єкти постраждали від "Іскандерів"

У мережі з'явилась серія заяв від українських компаній, які повідомили про влучання РФ по складах та логістичних вузлах.

"Нова пошта" — компанія повідомила, що росіяни знищили сортувальний центр у Києві. Ракети ЗС РФ убили трьох людей: двох водіїв та одного представника підрядників. Компанія заявила, що перепланувала логістичні маршрути та компенсує втрачені відправлення.

"Епіцентр" — компанія заявила про повне знищення виробництва кераміки Epicentr Ceramic Corporation. Крім того, росіяни знищили два потужних логістичних об'єкти — у Києві на вул. Віскозній та у Калинівці (Броварський район). Один працівник "Епіцентру" загинув — 18-річний хлопець, і також троє людей отримали поранення.

"Розетка" — росіяни влучили по складському комплексу у Броварах: загиблих немає. Співвласниця компані Ірина Чечоткіна написала на Facebook, що по об'єкту вдарили відразу три балістичних ракети РФ. З її слів, на складах "Розетки" оброблялось по 100 тис. замовлень на добу. Уточнюється, що склад був найбільш автоматизованим і він не підлягає відновленню.

"Сільпо" — компанія повідомила, що від удару ЗС РФ загинуло 6 працівників. Вказано, що виникла пожежа на двох розподільчих центрах "Сільпо", а дані про наслідки та постраждалих уточнюються.

NOVUS — вказано, що в ніч на 5 серпня по логістичному центру мережі сталось кілька прямих влучань. Наголошується, що усі працівники були в укритті й поранених немає.

LIQUI MOLY Ukraine — компанія-представник німецького виробника автохімії заявила, що російський удар повністю знищив продукцію на складі, але поранених немає.

Компанії опублікували низку фото зі знищеними складами та логістичними центрами. Бачимо серйозні руйнування та сліди пожеж.

Ракетний удар РФ — влучання у склад NOVUS 5 серпня Ракетний удар РФ — влучання у склад LIQUI MOLY Ukraine 5 серпня Ракетний удар РФ — влучання по "Епіцентру" 5 серпня Ракетний удар РФ — руйнування "Епіцентру" 5 серпня

Тим часом Фокус писав про наслідки удару РФ по інших містах, які стались напередодні, в ніч на 5 серпня. Зокрема, у Дніпрі росіяни знищили склад компанії "Біосфера" (Biosphere Corporation), яка виробляє засоби гігієни. Тоді ж сталось влучання у газопровід в Одесі: вдарила ракета "Оникс".

Нагадуємо, вдень 5 серпня з'явилась заява радника президента Сергія Бескрестнова, який повідомив про плани РФ запускати по 100 балістик на місяць і навів деякі поради бізнесу.