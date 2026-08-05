Загинули шестеро працівників: після російського обстрілу "Сільпо" зробило заяву

Унаслідок російського обстрілу 5 серпня на двох розподільчих центрах мережі "Сільпо" виникли пожежі. За останніми даними, загинули шестеро працівників, інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Про це повідомили у "Сільпо".

У компанії зазначили, що пожежі спалахнули на двох розподільчих центрах після російського обстрілу.

“За останніми даними, шестеро працівників загинули. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється”, — повідомили в компанії.

У "Сільпо" назвали загибель працівників невимовною втратою для всієї команди. Компанія повідомила, що перебуває на постійному зв’язку з близькими загиблих і готова надати їм усю необхідну допомогу.

Також у "Сільпо" висловили співчуття родинам і друзям загиблих. Інформацію про постраждалих компанія обіцяє уточнити пізніше.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська зруйнували складський комплекс ROZETKA у Броварах. У компанії повідомили, що це вже третя атака на її інфраструктуру за останній тиждень, однак цього разу обійшлося без постраждалих.

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Після удару ROZETKA заявила, що продовжує працювати та вже перебудовує логістичні процеси. Команда також займається ліквідацією наслідків атаки, щоб і надалі обробляти замовлення у звичному режимі.

Росія здійснила масовану атаку на Київ і Київську область. Серед уражених об'єктів були два логістичні комплекси компанії "Епіцентр". У Києві вщент згорів логістичний центр на вулиці Віскозній, а в Калинівці Київської області загинув працівник компанії, ще троє людей зазнали поранень.

Також російський удар повністю знищив два складські комплекси та завод Epicentr Ceramic Corporation. Через це підприємство припинило роботу. Компанія повідомила про намір перенести виробництво на свої закордонні підприємства, паралельно готуючи запуск нового виробництва в Україні. За попередніми оцінками, відбудова заводу триватиме не менше ніж півтора року.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки Росія використала 24 балістичні ракети, чотири ракети "Циркон"/"Онікс" та 115 дронів. За його даними, загинули 17 людей, ще 44 отримали поранення.