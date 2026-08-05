Ракетний удар знищив логістику та завод "Епіцентру" на Київщині: є загиблий співробітник
Російський масований ракетний удар у ніч на 5 серпня зруйнував виробничу та логістичну інфраструктуру компанії "Епіцентр". Загинув співробітник компанії, ще троє людей дістали поранення, а одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні фактично знищене.
Про це повідомили у компанії "Епіцентр".
Там заявили, що російські ракети одночасно влучили у два ключові логістичні комплекси. У Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній, а в логістично-виробничому комплексі в Калинівці Київської області загинув молодий співробітник. Ще троє працівників отримали поранення та перебувають у лікарні.
У компанії зазначили, що прямими ракетними ударами повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила у завод Epicentr Ceramic Corporation, через що підприємство фактично зруйноване й не може продовжувати роботу. Біля логістичного комплексу також вигоріли 20 приватних автомобілів співробітників.
Виробництво на заводі повністю зупинили. Щоб уникнути дефіциту продукції та забезпечити безперервні поставки, компанія перенесе виробництво на два свої підприємства за кордоном і паралельно готуватиме запуск ще одного виробництва в Україні. За попередніми оцінками, відновлення зруйнованого заводу триватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше — близько двох років.
"Масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити. Але сьогодні йдеться не лише про втрати компанії. Це цілеспрямований удар по українському виробництву, логістиці, робочих місцях і здатності країни відновлюватися", — заявили в "Епіцентрі".
Під час нічної масованої атаки РФ у Броварах Київської області повністю знищено склад компанії Rozetka. Також у Києві пошкоджено одне з відділень "Нової пошти". Компанії поки не оприлюднили офіційних заяв щодо масштабу збитків, однак руйнування видно на опублікованих у соцмережах фото та відео.
За даними Київської міської прокуратури, станом на 8:00 5 серпня внаслідок нічної балістичної атаки РФ у столиці загинула 60-річна жінка. Ще 16 людей постраждали, серед них водій швидкої медичної допомоги, а четверо поранених перебувають у тяжкому стані.
Наслідки ударів зафіксували у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах Києва. Пошкоджено приватний будинок, два поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр мережі супермаркетів, АЗС та автомобілі.
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали по Київщині удару балістичними ракетами та дронами. У Броварському районі масштабні пожежі спалахнули на складах у Броварах, селищі Велика Димерка, а також у селах Квітневе та Перемога. За останніми даними, загинули 15 людей.
У Києві внаслідок атаки пошкодження та пожежі зафіксували в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. Наразі відомо про одного загиблого та 26 постраждалих.