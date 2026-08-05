Ракетний удар знищив логістику та завод "Епіцентру" на Київщині: є загиблий співробітник

Російський масований ракетний удар у ніч на 5 серпня зруйнував виробничу та логістичну інфраструктуру компанії "Епіцентр". Загинув співробітник компанії, ще троє людей дістали поранення, а одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні фактично знищене.

Про це повідомили у компанії "Епіцентр".

Там заявили, що російські ракети одночасно влучили у два ключові логістичні комплекси. У Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній, а в логістично-виробничому комплексі в Калинівці Київської області загинув молодий співробітник. Ще троє працівників отримали поранення та перебувають у лікарні.

У компанії зазначили, що прямими ракетними ударами повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила у завод Epicentr Ceramic Corporation, через що підприємство фактично зруйноване й не може продовжувати роботу. Біля логістичного комплексу також вигоріли 20 приватних автомобілів співробітників.

Відео дня

Удар по логістичному комплексу компанії Фото: Прокуратура Києва

Виробництво на заводі повністю зупинили. Щоб уникнути дефіциту продукції та забезпечити безперервні поставки, компанія перенесе виробництво на два свої підприємства за кордоном і паралельно готуватиме запуск ще одного виробництва в Україні. За попередніми оцінками, відновлення зруйнованого заводу триватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше — близько двох років.

Руйнування всередині Фото: "Епіцентр"

"Масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити. Але сьогодні йдеться не лише про втрати компанії. Це цілеспрямований удар по українському виробництву, логістиці, робочих місцях і здатності країни відновлюватися", — заявили в "Епіцентрі".

Під час нічної масованої атаки РФ у Броварах Київської області повністю знищено склад компанії Rozetka. Також у Києві пошкоджено одне з відділень "Нової пошти". Компанії поки не оприлюднили офіційних заяв щодо масштабу збитків, однак руйнування видно на опублікованих у соцмережах фото та відео.

За даними Київської міської прокуратури, станом на 8:00 5 серпня внаслідок нічної балістичної атаки РФ у столиці загинула 60-річна жінка. Ще 16 людей постраждали, серед них водій швидкої медичної допомоги, а четверо поранених перебувають у тяжкому стані.

Наслідки ударів зафіксували у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах Києва. Пошкоджено приватний будинок, два поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр мережі супермаркетів, АЗС та автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали по Київщині удару балістичними ракетами та дронами. У Броварському районі масштабні пожежі спалахнули на складах у Броварах, селищі Велика Димерка, а також у селах Квітневе та Перемога. За останніми даними, загинули 15 людей.

У Києві внаслідок атаки пошкодження та пожежі зафіксували в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. Наразі відомо про одного загиблого та 26 постраждалих.