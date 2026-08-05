Ракетный удар уничтожил логистику и завод "Эпицентра" в Киевской области: есть погибший сотрудник

Массированный ракетный удар со стороны России в ночь на 5 августа разрушил производственную и логистическую инфраструктуру компании "Эпицентр". Погиб сотрудник компании, ещё трое человек получили ранения, а одно из крупнейших производств керамической плитки в Украине фактически уничтожено.

Об этом сообщили в компании "Эпицентр".

Там сообщили, что российские ракеты одновременно поразили два ключевых логистических комплекса. В Киеве полностью сгорел логистический центр на улице Вискозной, а в логистическо-производственном комплексе в Калиновке Киевской области погиб молодой сотрудник. Еще трое работников получили ранения и находятся в больнице.

В компании отметили, что в результате прямых ракетных ударов были полностью уничтожены два крупных складских комплекса. Еще одна ракета попала в завод Epicentr Ceramic Corporation, в результате чего предприятие фактически разрушено и не может продолжать работу. Возле логистического комплекса также сгорели 20 личных автомобилей сотрудников.

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Удар по логистическому комплексу компании Фото: Прокуратура Киева

Производство на заводе полностью остановлено. Чтобы избежать дефицита продукции и обеспечить бесперебойные поставки, компания перенесет производство на два своих предприятия за рубежом и параллельно будет готовить запуск еще одного производства в Украине. По предварительным оценкам, восстановление разрушенного завода займет не менее полутора лет, а скорее всего — около двух лет.

Разрушение изнутри Фото: "Эпицентр"

"Масштаб нанесённого ущерба пока ещё невозможно окончательно оценить. Но сегодня речь идёт не только о потерях компании. Это целенаправленный удар по украинскому производству, логистике, рабочим местам и способности страны восстанавливаться", — заявили в "Эпицентре".

В ходе ночной массированной атаки РФ в Броварах Киевской области был полностью уничтожен склад компании "Розетка". Также в Киеве повреждено одно из отделений "Новой почты". Компании пока не обнародовали официальных заявлений о масштабах ущерба, однако разрушения видны на опубликованных в соцсетях фото и видео.

По данным Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 8:00 5 августа в результате ночной баллистической атаки РФ в столице погибла 60-летняя женщина. Еще 16 человек пострадали, среди них водитель машины скорой помощи, а четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

Последствия ударов зафиксированы в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах Киева. Повреждены частный дом, два почтовых отделения, гипермаркет, логистический центр сети супермаркетов, АЗС и автомобили.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли удар по Киевской области с помощью баллистических ракет и дронов. В Броварском районе масштабные пожары вспыхнули на складах в Броварах, поселке Великая Димерка, а также в селах Квитневое и Победа. По последним данным, погибли 15 человек.

В Киеве в результате атаки были зафиксированы повреждения и пожары в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. На данный момент известно об одном погибшем и 26 пострадавших.