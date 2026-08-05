Сильные пожары и разрушения: в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки на Киев и область (фото, видео)
Ночью 5 августа враг нанес массированный удар по Киеву и области с использованием баллистических ракет и дронов. В результате атаки сообщается о масштабных пожарах, разрушениях, погибших и раненых.
В Киеве в результате российского обстрела произошли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. Об этом сообщили в ГСЧС.
По меньшей мере 7 человек пострадали и ещё 1 погибла в результате вражеского обстрела. По данным ГСЧС, по состоянию на 04:00 были известны следующие последствия атаки в столице:
- по одному адресу в Оболонском районе произошел пожар в нежилом здании. Один человек погиб, трое — пострадали;
- в Святошинском районе в результате вражеского обстрела вспыхнул пожар в складском помещении одного из магазинов;
- в Голосеевском районе вспыхнули пожары в одноэтажных нежилых зданиях в двух местах, которые к утру удалось ликвидировать. По другому адресу, на территории промышленного предприятия, произошла незначительная утечка аммиака, которую оперативно устранили;
- в Деснянском районе произошли возгорания в двух нежилых зданиях.
В то же время, как сообщила Киевская городская военная администрация, число раненых в Киеве по состоянию на 05:00 составило 22 человека.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил около 06:00, что число раненых в Киеве возросло до 24, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии.
На местах продолжают работать спасатели. Вся информация о последствиях атаки на столицу выясняется.
Последствия атаки на Киевскую область
Кроме того, этой ночью россияне нанесли удар по Киевской области с использованием баллистических ракет и дронов. В ГСЧС сообщили, что последствия вражеского обстрела зафиксированы в трёх районах области:
- в Броварском районе в результате атаки возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и т. д.;
- в селе Калиновка Фастовского района в результате атаки вспыхнул пожар на территории предприятия, который к утру удалось ликвидировать;
- в Бучанском районе загорелись логистические комплексы.
В Киевской областной военной администрации сообщили в 04:00, что в целом по Киевской области 21 человек получил ранения в результате ночного обстрела. Один человек погиб.
"В Броварском районе ранения получили 13 человек, в Фастовском — 3, ещё 5 человек пострадали в Бучанском районе", — говорится в сообщении ОВА.
Напомним, в ночь на 5 августа россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами и "Цирконами".
Кроме того, Кличко сообщил, что в одном из районов Киева в результате вражеского обстрела произошла утечка аммиака.