В одном из районов Киева произошла утечка аммиака в результате массированной атаки россиян: что известно

В результате массированной российской атаки с применением баллистических ракет в Голосеевском районе Киева произошла утечка аммиака.

В Голосеевском районе столицы враг нанес удар по нежилой застройке, в результате чего зафиксирована опасная утечка аммиака. Также произошло разрушение частного жилого дома. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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