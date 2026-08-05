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В Киеве прогремели мощные взрывы: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами и "Цирконами"

взрывы в Киеве в результате атаки РФ
Россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами | Фото: Відкриті джерела

В ночь на 5 августа в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне нанесли по столице удар баллистическими ракетами и ракетами "Циркон".

По словам очевидцев, серия мощных взрывов прогремела, в частности, на левом берегу Киева. Фокус собрал информацию о том, что известно о ракетном ударе со стороны России.

Около 00:20 в ряде восточных, северных и центральных областей была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения врагом баллистического оружия из Брянской области. Через мгновение Воздушные силы сообщили о зафиксированных баллистических ракетах в направлении столицы.

карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог в Киеве по состоянию на 00:30

В последующие минуты противник продолжал запускать группы баллистических ракет по Киеву. Мониторинговые каналы сообщали, что противник, по предварительным данным, также запустил гиперзвуковые ракеты "Циркон" из Курской области.

Відео дня
скриншот сообщений Воздушных сил об атаке на Киев
Сообщение Военно-воздушных сил о запусках баллистических ракет по Киеву

Около 00:30 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице действуют силы противовоздушной обороны, отражающие ракетную атаку россиян.

"В столице действуют силы ПВО. Киев и область подвергаются баллистическим ударам. Еще ракеты летят на город", — предупредил Кличко.

По предварительным подсчетам OSINT-аналитиков, в целом россияне запустили около 30 баллистических ракет по Киеву и области. Однако на момент публикации точных данных не было.

Мэр Виталий Кличко около 00:40 сообщил, что попадание зафиксировано, в частности, в Оболонском районе Киева. Там российская ракета попала на территорию нежилой застройки, на место происшествия направлены экстренные службы.

В сети пишут, что в столице вспыхнули пожары в результате атаки россиян. Однако официально власти пока не прокомментировали эту информацию.

Новость дополняется…

Напомним, 4 августа Андрей Здесенко сообщил, что россияне в Днепре уничтожили склад компании "Биосфера".

Кроме того, 4 августа в АО "Одессагаз" сообщили, что российская ракета "Оникс" повредила газопровод недалеко от Одессы.