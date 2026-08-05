В Киеве прогремели мощные взрывы: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами и "Цирконами"

В ночь на 5 августа в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне нанесли по столице удар баллистическими ракетами и ракетами "Циркон".

По словам очевидцев, серия мощных взрывов прогремела, в частности, на левом берегу Киева. Фокус собрал информацию о том, что известно о ракетном ударе со стороны России.

Около 00:20 в ряде восточных, северных и центральных областей была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения врагом баллистического оружия из Брянской области. Через мгновение Воздушные силы сообщили о зафиксированных баллистических ракетах в направлении столицы.

Карта воздушных тревог в Киеве по состоянию на 00:30

В последующие минуты противник продолжал запускать группы баллистических ракет по Киеву. Мониторинговые каналы сообщали, что противник, по предварительным данным, также запустил гиперзвуковые ракеты "Циркон" из Курской области.

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Сообщение Военно-воздушных сил о запусках баллистических ракет по Киеву

Около 00:30 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице действуют силы противовоздушной обороны, отражающие ракетную атаку россиян.

"В столице действуют силы ПВО. Киев и область подвергаются баллистическим ударам. Еще ракеты летят на город", — предупредил Кличко.

По предварительным подсчетам OSINT-аналитиков, в целом россияне запустили около 30 баллистических ракет по Киеву и области. Однако на момент публикации точных данных не было.

Мэр Виталий Кличко около 00:40 сообщил, что попадание зафиксировано, в частности, в Оболонском районе Киева. Там российская ракета попала на территорию нежилой застройки, на место происшествия направлены экстренные службы.

В сети пишут, что в столице вспыхнули пожары в результате атаки россиян. Однако официально власти пока не прокомментировали эту информацию.

Новость дополняется…

Напомним, 4 августа Андрей Здесенко сообщил, что россияне в Днепре уничтожили склад компании "Биосфера".

Кроме того, 4 августа в АО "Одессагаз" сообщили, что российская ракета "Оникс" повредила газопровод недалеко от Одессы.