У Києві пролунали потужні вибухи: росіяни атакують столицю балістикою та "Цирконами"

У ніч на 5 серпня у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни запустили на столицю балістичні ракети та ракети "Циркон".

Серія сильних вибухів зокрема пролунала на лівому березі Києва, стверджують очевидці. Фокус зібрав, що відомо про ракетну атаку росіян.

Близько 00:20 години у низці східних, північних та центральних областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Брянської області. Через мить Повітряні сили попередили про фіксацію балістичних ракет у напрямку столиці.

Карта повітряних тривог у Києві станом на 00:30 годину

У наступні хвилини ворог продовжував запускати групи балістичних ракет на Київ. Моніторингові канали писали, що ворог, попередньо, також запустив гіперзвукові ракети "Циркон" з Курської області.

Повідомлення Повітряних сил про пуски балістичних ракет на Київ

Близько 00:30 години мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони, відбиваючи ракетну атаку росіян.

Відео дня

"У столиці працюють сили ППО. Київ і область під атакою балістики. Ще ракети на місто", — попередив Кличко.

За попередніми підрахунками OSINT-аналітиків, загалом росіяни запустили близько 30 балістичних ракет на Київ та область. Проте точних даних на момент публікації не було.

Мер Віталій Кличко близько 00:40 години розповів, що влучання зафіксоване зокрема в Оболонському районі Києва. Там російська ракета влучила на території нежитлової забудови, екстрені служби спрямовані на місця.

У мережі пишуть, що у столиці здійнялися пожежі внаслідок атаки росіян. Однак офіційно влада наразі не коментувала ці дані.

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Нагадаємо, 4 серпня Андрій Здесенко повідомив, що росіяни у Дніпрі знищили склад компанії "Біосфера".

Також 4 серпня в АТ "Одесагаз" розповіли, що російська ракета "Онікс" пошкодила газопровід неподалік від Одеси.