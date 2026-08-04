Трубу "буквально сплющило": російська ракета "Онікс" пошкодила газопровід поблизу Одеси (відео)

Російська надзвукова ракета "Онікс" влучила по передмістю Одеси та завдала серйозних пошкоджень газовій інфраструктурі. Через деформацію газопроводу високого тиску без газопостачання тимчасово залишився 361 споживач.

Як повідомили на сторінці АТ "Одесагаз" у Facebook, унаслідок російського ракетного удару було пошкоджено газопровід високого тиску діаметром 273 мм, що спричинило займання.

Попри значні руйнування, газовикам вдалося уникнути набагато масштабнішого відключення. Аварійні служби оперативно перенаправили потоки газу резервними маршрутами, завдяки чому більшість споживачів продовжила отримувати газ. Водночас 361 абонент наразі залишається без газопостачання.

Зараз на місці працюють аварійні бригади підприємства. Фахівці проводять обстеження пошкодженої ділянки, виконують земляні роботи та готуються до заміни зруйнованої труби. Попередньо йдеться про заміну близько 30 метрів сталевого газопроводу, однак остаточний обсяг ремонту стане відомий лише після повного огляду мережі.

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У компанії пояснили, що сильна вибухова хвиля та пожежа могли пошкодити не лише видиму частину газопроводу. Саме тому після завершення ремонтних робіт спеціалісти проведуть додаткову приладову перевірку підземної мережі, щоб переконатися у її герметичності та безпечності перед відновленням подачі газу.

Після завершення ремонту газопостачання відновлюватимуть поступово. Споживачів, чиї будинки наразі залишаються без газу, попросили перекрити крани перед газовими приладами та дочекатися працівників АТ "Одесагаз", які здійснюватимуть безпечний пуск газу.

Крім того, як пише місцеве видання "Думська", газова інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень саме після влучання російської надзвукової ракети "Онікс". Кореспондент видання побував на місці аварії та поспілкувався з представниками газового підприємства.

Зокрема, PR-менеджерка АТ "Одесагаз" Ірина Крисанова повідомила журналістам, що наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань, адже значна частина пошкоджень перебуває під землею. За її словами, до місця аварії вже прибула спеціальна техніка, яка розпочала розкопки. Лише після цього стане зрозуміло, яку саме ділянку трубопроводу доведеться повністю замінити та коли можна буде відновити подачу газу.

Водночас у компанії сподіваються завершити основні зварювальні роботи вже найближчим часом. Якщо під час обстеження не виявлять додаткових пошкоджень, газопостачання постраждалого району планують повністю відновити до кінця поточного тижня.

Також головний інженер АТ "Одесагаз", який координує роботи на місці, розповів журналістам, що удар фактично зім'яв трубу. За його словами, замість круглої форми вона отримала сильну деформацію, тому відновити її без заміни неможливо. Фахівцям доведеться вирізати пошкоджену ділянку та прокласти новий відрізок газопроводу. Лише після вимірювання геометрії труби стане зрозуміло, скільки метрів мережі необхідно буде повністю замінити.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки постраждали троє чоловіків віком 42, 45 та 81 рік. Близько 17:40 голова Одеської ОДА Олег Кіпер уточнив, що кількість постраждалих зросла до 4. Так, за медичною допомогою звернувся ще один 41-річний постраждалий чоловік.

"Ще троє постраждалих госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", — йдеться в його дописі.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок пошкодження газової інфраструктури Одещини внаслідок російських атак. Так, 3 серпня аварійно-газова служба АТ "Одесагаз" повідомляла, що через пошкодження уламками російських безпілотників газопроводів високого та середнього тиску було припинено газопостачання для мешканців селища Затока, а також частини села Кароліно-Бугаз. За інформацією підприємства, відновити подачу газу планують після завершення ремонтно-відновлювальних робіт. Орієнтовний початок пуску газу споживачам запланований на 10 серпня.

Нагадаємо, що 4 серпня Росія завдала ракетного удару по передмістю Одеси, внаслідок якого постраждала цивільна інфраструктура. Тоді влада повідомила про трьох поранених чоловіків, які потребували госпіталізації.

Також Фокус писав, що після російських атак море почало виносити на узбережжя Одеси уламки збитих безпілотників. Попри застереження про небезпеку, люди підходили до них, а на одному з відео дитина навіть несла частину дрона.