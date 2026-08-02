В Одесі на берег винесло уламки дрону: дитина потягла з собою частину безпілотника (відео)

В Одесі на морі відпочиваючі виловлюють уламки збитих російських дронів, якими окупанти щодня обстрілюють місто та область.

У місцевих пабликах з'явилися кадри, на яких один із таких збитих дронів прибило до берега. Він зроблений з пінопласту та фанери, і на ньому не видно бойової частини.

Імовірно, це "Гербера", яку російська армія використовує для виснаження української ППО, перш ніж запустити ударні дрони з бойовою частиною. Такі безпілотники росіяни спочатку створювали як "обманку". Він також використовується для візуального спостереження, а ще може бути ретранслятором зв'язку для інших безпілотників.

Ряд модифікацій оснащується бойовою частиною з дистанційним підривником, що активується у польоті при наближенні до мети.

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Незважаючи на численні попередження влади для відпочиваючих про те, що не можна наближатися до подібних об'єктів, оскільки вони можуть здетонувати, як видно на опублікованих кадрах, чоловіки оточили уламки, які прибило до берега, а потім з'явилися кадри, де дитина несе частину корпусу цього дрону сходами.

Зазначимо, що туристів, незважаючи на постійну небезпеку з повітря, на одеських пляжах вистачає. Буквально днями один із них опублікував відео збиття "Шахеда" прямо над морем.

Сьогодні ж очевидці повідомили, що на пляжі в Грибівці здетонувала морська міна, а вчора міну знайшли на Ланжероні.

Офіційно на Одещині пляжі не відкривалися, і відпочиваючі ходять туди на свій страх та ризик. Упродовж літа вже неодноразово фіксувалися випадки, коли люди гинули. Наприклад, в Одесі уламок збитого "Шахеда" потрапив дівчині, яка засмагала на гамаку, в шию, і вона померла.

У Грибівці після детонації морської міни загинув чоловік.

Нагадаємо, в Ізмаїльському районі дитину забрало на матраці в море. На щастя, його, а також його дядька та ще одного чоловіка, який кинувся їм на допомогу, вдалося доставити на берег у цілості та безпеці.