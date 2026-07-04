На пляжі в Одеській області пролунав вибух (відео)

Незважаючи на численні попередження рятувальників про небезпеку купання в Чорному морі через постійні обстріли Одеської області, а також про ризик того, що у воді може спливти боєприпас або міна, люди все ж ризикують і йдуть на пляжі.

Черговим підтвердженням слів рятувальників та влади став сьогоднішній вибух міни в курортній Грибівці Овідіопольського району Одеської області, пише "Думська".

На кадрах, що розійшлися по пабліках, видно, як практично на самому березі стається вибух. За інформацією очевидців, вибухнула міна, яку сильний вітер виніс до берега.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, що в червні 2022 року в Грибівці під час купання внаслідок вибуху морської міни загинув 50-річний чоловік. Він зайшов у воду, незважаючи на діючі заборони, і поплатився за це життям.

23 червня цього року Одеса зазнала атаки безпілотників, і жертвою нальоту стала дівчина з Києва, яка просто прийшла відпочити на пляж. 26-річна Дар’я К. отримала поранення в шию осколком дрона, що впав, і померла від отриманої травми.

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Зараз, коли в Україні панує спека, міські пляжі в Одесі та Києві переповнені відпочивальниками.

Нагадаємо, що поблизу Києва на пляжі помітили змію.

Також повідомлялося, що на жодному з київських пляжів немає укриттів.