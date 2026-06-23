Осколок влучив у шию: в Одесі на пляжі внаслідок атаки дрона загинула молода жінка
Вдень 23 червня Одеса зазнала атаки безпілотників, і жертвою нальоту стала мешканка міста, яка просто прийшла відпочити на пляж.
Трагічні наслідки підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, 26-річна жінка загинула, а 39-річний чоловік отримав поранення, і зараз йому надають медичну допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблої, а також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ворожих атак.
Трагедія сталася на пляжі "Отрада". Дівчина на ім’я Дар’я К. отримала поранення в шию осколком безпілотника, що впав.
За інформацією кореспондента "Думської", наразі пляж закритий. За словами відпочивальників, "швидка" їхала 50 хвилин, а на місці не було нікого, хто міг би надати першу допомогу потерпілій.
Бригада швидкої допомоги намагалася її реанімувати, але згодом констатувала смерть внаслідок "мінно-вибухової травми".
Пізніше у місцевих пабліках з'явилося відео моменту вибуху після збиття "Шахеда".
Зараз, коли в Україні панує спека, міські пляжі в Одесі та Києві переповнені відпочивальниками. Влада просить громадян все ж реагувати на сигнали тривоги та не наражати своє життя на небезпеку.
Нагадаємо, у Сумах хлопчик розповів, як рятував людей із палаючого автобуса. У транспортний засіб потрапили осколки балістичної ракети ЗС РФ.
Також повідомлялося, що в Одесі чоловік виловив російський дрон з моря голими руками.