Осколок влучив у шию: в Одесі на пляжі внаслідок атаки дрона загинула молода жінка

Вдень 23 червня Одеса зазнала атаки безпілотників, і жертвою нальоту стала мешканка міста, яка просто прийшла відпочити на пляж.

Трагічні наслідки підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, 26-річна жінка загинула, а 39-річний чоловік отримав поранення, і зараз йому надають медичну допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблої, а також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ворожих атак.

Трагедія сталася на пляжі "Отрада". Дівчина на ім’я Дар’я К. отримала поранення в шию осколком безпілотника, що впав.

За інформацією кореспондента "Думської", наразі пляж закритий. За словами відпочивальників, "швидка" їхала 50 хвилин, а на місці не було нікого, хто міг би надати першу допомогу потерпілій.

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Бригада швидкої допомоги намагалася її реанімувати, але згодом констатувала смерть внаслідок "мінно-вибухової травми".

Пізніше у місцевих пабліках з'явилося відео моменту вибуху після збиття "Шахеда".

Зараз, коли в Україні панує спека, міські пляжі в Одесі та Києві переповнені відпочивальниками. Влада просить громадян все ж реагувати на сигнали тривоги та не наражати своє життя на небезпеку.

Нагадаємо, у Сумах хлопчик розповів, як рятував людей із палаючого автобуса. У транспортний засіб потрапили осколки балістичної ракети ЗС РФ.

Також повідомлялося, що в Одесі чоловік виловив російський дрон з моря голими руками.