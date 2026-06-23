Осколок попал в шею: в Одессе на пляже из-за атаки дрона погибла молодая женщина

Днем 23 июня Одесса подверглась атаке беспилотников, и жертвой налета стала жительница города, которая просто пришла отдохнуть на пляж.

Трагические последствия подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, 26-летняя женщина погибла, а 39-летний мужчина получил ранения, и сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, а также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время вражеских атак.

Трагедия произошла на пляже "Отрада". Девушка по имени Дарья К. получила ранение в шею осколком упавшего беспилотника.

По информации корреспондента "Думской", сейчас пляж перекрыт. По словам отдыхающих, "скорая" ехала 50 минут и на месте не было никого, чтобы оказать первую помощь пострадавшей.

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Бригада скорой помощи пыталась ее реанимировать, но позже констатировала смерть в результате "минно-взрывной травмы".

Позже в местных пабликах появилось видео момента взрыва после сбития "Шахеда".

Сейчас, когда в Украине воцарилась жара, городские пляжи в Одессе и Киеве переполнены отдыхающими. Власти просят граждан все же реагировать на сигналы тревоги и не подвергать свои жизни опасности.

Напомним, в Сумах мальчик рассказал, как спасал людей из горящего автобуса. В транспортное средство попали осколки баллистической ракеты ВС РФ.

Также сообщалось, что в Одессе мужчина выловил российский дрон из моря голыми руками.