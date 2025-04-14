В голову попало 3 осколка: мальчик рассказал, как спасал людей из горящего автобуса в Сумах

Во время массированного ракетного обстрела города Сумы 13 апреля в голову 13-летнего Кирилла Ильяшенко, который спас людей из горящего автобуса, попали три металлических осколка.

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Об этом сообщает издание "Кордон.Медиа". Журналисты отмечают, что самый большой осколок вытащили, другие не смогли из-за их маленького размера. Сейчас для жизни парня угрозы нет.

Кирилл рассказал, что оказался в эпицентре удара, когда ехал вместе с мамой автобусом № 62 к бабушке. Его папа остался дома с младшим братом.

По словам парня, автобус остановился возле Банковской академии. Кирилл услышал, что что-то начало свистеть, падать, а дальше были слышны крики людей. Он упал, и на него посыпалось стекло.

Сначала у Кирилла была небольшая контузия и все звуки были "как в тумане". После он почувствовал запах гари и подумал, что автобус или горит, или может загореться.

"Я быстро встал и начали ломать двери, деблокировать двери автобуса. У нас не получалось, поэтому я выбросил сумку в окно, выпрыгнул в окно и начал деблокировать двери с другой стороны", — добавил парень.

Ему удалось это сделать и пассажирам, которые были внутри, удалось выйти. Среди них была мать Кирилла. После они начали искать ближайшую карету скорой помощи, ведь на месте было очень много пострадавших.

Кирилл занимается вольной борьбой. Именно это, говорит он, помогло действовать быстро и не растеряться.

Сейчас парень находится в больнице. Он чувствует себя хорошо и уже планирует через две недели вернуться к тренировкам.

Напомним, в воскресенье, 13 апреля, Вооруженные силы Российской Федерации ударили двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. В результате более 30 человек погибли, еще более 100 пострадали.

Из-за ракетной атаки в городе загорелся автобус. Именно Кирилл Ильяшенко помог спастись пассажирам.