13-летний герой: мальчик спас пассажиров автобуса после удара РФ по Сумам (видео)

В Сумах 13-летний парень, получивший осколочные ранения, спас жизнь пассажирам автобуса, который загорелся из-за ракетной атаки Вооруженных сил Российской Федерации 13 апреля.

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Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь. Он отметил, что во время российского обстрела осколки попали в автобус. В результате транспортное средство загорелось.

13-летний парень спас людей с горящего автобуса

Пассажиров спас 13-летний школьник. При этом мальчик сам был ранен в голову тремя осколками, один из которых врачи уже удалили.

"Были заблокированы двери. Он выпрыгнул в окно, разблокировал двери и помог выйти людям", — рассказал Кобзарь.

Удар РФ по Сумам: что известно

В воскресенье, 13 апреля, ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. На улице в это время находилось много людей.

По данным ДСНС по состоянию на 21:00 в результате обстрела погибли 34 человека, из них 2 детей. Травмированы 117 человек, из них 15 детей. Повреждено 51 здание, 34 легковых автомобиля и один троллейбус.

Городской глава Конотопа Артем Семенихин заявил, что глава Сумской ОГА Владимир Артюх организовал награждение военных 177-й бригады в областном центре, который подвергся российской ракетной атаке.