"Военное преступление": Буданов назвал исполнителей ракетного удара по Сумам

Ракетный удар по Сумах 13 апреля нанесли расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад Вооруженных сил Российской Федерации.

Related video

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов Telegram. По его данным, оккупанты атаковали с территории города Лиски Воронежской области и села Леженьки Курской области.

"Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой Москвы. Уже известно, что преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад", — говорится в публикации.

Глава ГУР отметил, что россияне совершили очередное военное преступление в Вербное воскресенье, когда многие люди возвращался с богослужения. В результате удара погибли мирные жители.

"Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник — от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты — не избежал возмездия", — подчеркнул Буданов.

Удар ВС РФ по Сумах: что известно

В воскресенье, 13 апреля, Вооруженные силы РФ ударили двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. На улице в это время находилось много людей.

Российская баллистическая ракета попала возле помещения конгресс-центра Сумского государственного университета в воскресенье, 13 апреля, когда там должен был проходить детский спектакль.

На удар отреагировала народный депутат Марьяна Безуглая, заявив, что украинских военных до сих пор собирают в одном месте на построения и награждения.