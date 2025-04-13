"Воєнний злочин": Буданов назвав виконавців ракетного удару по Сумах

Ракетного удару по Сумах 13 квітня завдали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад Збройних сил Російської Федерації.

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Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у Telegram. За його даними, окупанти атакували з території міста Ліски Воронезької області та села Леженьки Курської області.

"Ще один доказ безбожництва огидної проклятої Москви. Уже відомо, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад", — ідеться в публікації.

Глава ГУР зазначив, що росіяни вчинили черговий воєнний злочин у Вербну неділю, коли чимало людей поверталося з богослужіння. Унаслідок удару загинули мирні жителі.

"Наша спільна справа зробити так, щоб жоден військовий злочинець — від тих, хто давав накази, до тих, хто запускав ракети — не уникнув відплати", — наголосив Буданов.

Удар ЗС РФ по Сумах: що відомо

У неділю, 13 квітня, Збройні сили РФ вдарили двома балістичними ракетами по центру міста Суми. На вулиці в цей час перебувало багато людей.

Російська балістична ракета влучила біля приміщення конгрес-центру Сумського державного університету в неділю, 13 квітня, коли там мала відбуватися дитяча вистава.

На удар відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла, заявивши, що українських військових досі збирають в одному місці на шикування та нагородження.