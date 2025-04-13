13-річний герой: хлопчик врятував пасажирів автобуса після удару РФ по Сумах (відео)

У Сумах 13-річний хлопець, отримавши осколкові поранення, врятував життя пасажирам автобуса, який загорівся через ракетну атаку Збройних сил Російської Федерації 13 квітня.

Related video

Про це розповів виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар. Він зазначив, що під час російського обстрілу осколки потрапили в автобус. У результаті транспортний засіб загорівся.

13-річний хлопець врятував людей із палаючого автобуса

Пасажирів врятував 13-річний школяр. При цьому хлопчик сам був поранений у голову трьома осколками, один з яких лікарі вже видалили.

"Були заблоковані двері. Він вистрибнув у вікно, розблокував двері і допоміг вийти людям", — розповів Кобзар.

Удар РФ по Сумах: що відомо

У неділю, 13 квітня, ЗС РФ вдарили двома балістичними ракетами по центру міста Суми. На вулиці в цей час перебувало багато людей.

За даними ДСНС станом на 21:00 внаслідок обстрілу загинули 34 людини, з них 2 дітей. Травмовано 117 осіб, із них 15 дітей. Пошкоджено 51 будівлю, 34 легкові автомобілі та один тролейбус.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що голова Сумської ОДА Володимир Артюх організував нагородження військових 177-ї бригади в обласному центрі, який зазнав російської ракетної атаки.