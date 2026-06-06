В Одессе мужчина выловил российский дрон из моря голыми руками (видео)

В Одессе мужчина достал российский беспилотник из Черного моря во время того, как купался. После этого он передал дрон человеку в военной форме.

По данным канала "Одесса INFO", который опубликовал видео, инцидент произошел вблизи ресторана "Сиеста" на Фонтанке.

В комментариях уточняют, что вероятно это был беспилотник "Гербера", который является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2".

"Гербера" может выполнять различные задачи, включая разведку, наблюдение, нанесение ударов и отвлечение средств противовоздушной обороны. Благодаря своей низкой стоимости, дрон может быть использован как ложная цель, что затрудняет работу ПВО противника.

При этом мужчина, доставший БПЛА был в плавках, вероятно, просто отдыхая на пляже.

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Напомним, что в июне 2025 года в Одессе украли беспилотник "Шахед", которым российская армия атаковала город. Мужчина взял БПЛА и понес его домой на спине.

Ранее Фокус сообщал, что в ночь на 1 июняроссийские войска нанесли удар "Шахедами" по жилым домам в Харькове и Одессе, в результате чего в обоих городах есть разрушения и пострадавшие.

Напомним, что в последние дни россияне прицельно бьют по гражданской инфраструктуре. Так, 3 июня Фокус писал о российском обстреле Днепра, в результате которого загорелся логистический центр "Новой почты". А уже 4 июня Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Днепр, попав в логистический комплекс компании АТБ площадью 37,5 тыс. кв. м. Предварительно сумма ущерба оценивается в сотни миллионов гривен, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертного обследования объекта, отметили в компании.