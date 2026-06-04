Обстрелы Днепра: известную торговую сеть ждет дефицит продукции после попадания (фото)

4 июня Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Днепр, попав в логистический комплекс площадью 37,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба известной торговой сети. Помещение полностью выгорело, уничтожены товары и оборудование. Ориентировочные убытки компании — сотни миллионов гривен. На фото, опубликованных властями и спасателями, зафиксировали почерневшие от огня десятиметровые стеллажи с обугленными пакетами.

Во время российского удара работники не пострадали, поскольку все находились в безопасности, говорится в заметке на странице Facebook сети АТБ. Выяснилось, что россияне попали по мультитемпературному комплексу, в котором специальная аппаратура обеспечивала разный климатический режим на разных площадках. Комплекс обеспечивал 300 магазинов в Днепропетровской и Запорожской областях: все товары уничтожены. Специальная комиссия установит масштабы разрушений, но предварительно известно об ущербе в сотни миллионов, говорится в сообщении.

Компания опубликовала фото логистического комплекса, который загорелся из-за удара ВС РФ. Видим, что стены уцелели, но повреждена крыша, а изнутри поднимаются столбы дыма.

Відео дня

"Предварительно сумма ущерба оценивается в сотни миллионов гривен, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертного обследования объекта", — написали представители торговой сети.

Обстрел Украины — логистический комплекс на 40 тыс. кв. м в Днепре после удара РФ 4 июня Фото: Днепропетровская ОГА

На других фото — логистический склад изнутри. Видим выгоревшее помещение, в котором из-за высокой температуры во время пожара покрутило металлические стеллажи и строительные конструкции.

Обстрел Украины — как выглядит логистический комплекс в Днепре после удара РФ 4 июня Фото: ГСЧС

Компания заверила, что сделала перераспределение торговых потоков из других областей Украины и заполнит 300 магазинов, которые потеряли логистический центр.

"Это позволит минимизировать влияние атаки на работу торговой сети и обеспечить бесперебойное снабжение товаров для покупателей", — подытоживается в сообщении.

Обстрел Украины — детали удара по Днепру

В Telegram-канале ГСЧС подтвердили попадание по складскому помещению в Днепре площадью около 40 тыс. кв. м. На месте пожара работали 140 спасателей и 40 спецмашин. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что ВС РФ вторые сутки подряд обстреливают областной центр. В 15:47 чиновник заявил, что под удар россиян вновь попал логистический центр: название не указал. Городской голова Борис Филатов не комментировал удар 4 июня, но напомнил, что в городе день скорби по погибшим от предыдущего обстрела. Тем временем Воздушные силы опубликовали отчет о ночном ударе РФ (насчитали 293 дрона разных типов, из которых 264 сбили), но не было обновленных данных о дневном обстреле Днепра.

Отметим, один из предыдущих массированных обстрелов Украины состоялся в ночь на 2 июня. Под удар РФ попал Киев и также Днепр. В Днепре россияне полностью разрушили семь домов, сообщил мэр Филатов. Погибло 16 человек, среди них двое детей в том числе — трехлетняя девочка и восьмилетний мальчик.

Напоминаем, 3 июня Фокус писал о российском обстреле Днепра, в результате которого загорелся логистический центр "Новой почты".