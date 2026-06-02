РФ атаковала Днепр кассетными боеприпасами: Филатов показал 50 микро-пробоин (фото)

Российские войска били по Днепру кассетными боеприпасами, заявил городской голова Борис Филатов. В результате очередного удара Вооруженных сил Российской Федерации есть погибшие и раненые, а шесть человек еще не вышли на связь. На момент публикации сообщения было известно о девяти погибших в Днепре, а через несколько минут данные уточнили — есть 11 жертв.

ВС РФ намеренно бьют по украинцам такими средствами поражения, чтобы было побольше жертв среди гражданских, спасателей, полиции, говорится в заметке Филатова на странице Facebook. О намерениях россиян говорит асфальт, пробитый кассетными боеприпасами, подчеркнул он.

Чиновник опубликовал фото с последствиями российской атаки. На фото — часть пешеходного перехода размером, ориентировочно, 2 на 4 м: видим около 50 пробоин от кассетных элементов, рассыпанных российской ракетой или дроном.

"ОНИ НАМЕРЕННО бьют кассетами, чтобы было больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб!!!" — написал Филатов.

Обстрел Украины 2 июня — следы удара кассетной БЧ в Днепре, 2 июня Фото: Facebook/Борис Филатов

Городской голова уточнил последствия удара ВС РФ по Днепру 2 июня. Согласно известным на то время данным (около 11 часов), россияне убили девять украинцев, среди них — трехлетнего ребенка. При этом средства поражения "разрушили фактически до основания" семь домов, а еще 50 получили разной степени разрушения. Другие последствия — взрывная волна выбила более 2 тыс. окон, повредила около 30 машин, а местные больницы заполнены ранеными людьми.

"Почти половина пострадавших остаются в городских больницах. У людей в основном переломы, осколочные ранения, резаные раны. Мы воюем с извергами", — говорится в заметке мэра Днепра.

Обстрел Украины 2 июня — детали удара по Днепру

Днепропетровская ОГА в 11:50 обновила данные по пострадавшим: погибли 11 человек. Среди новых жертв удара РФ 2 июня — женщина и восьмилетний мальчик. Ориентировочное количество раненых 37, из них 22 — в больнице.

Медиа "Суспільне Дніпро" привело комментарий спикера ГСЧС Сергея Ковтонюка, который заявил, что под руинами дома может быть еще один ребенок: не известно, идет ли речь о погибшем мальчике или о другом. Уточняется, что спасатели разбирают руины вручную, чтобы не навредить пострадавшим. В 12:22 корреспонденты сообщили, что в Днепре вытащили из-под завалов тело еще одного человека.

На странице ГСЧС рассказали о погибшем в Днепре спасателе — об Андрее Данике, который был заместителем начальника пожарно-спасательного отряда и участвовал в спасении людей 2 июня. Работник ГСЧС погиб во время повторной атаки ВС РФ: получил смертельное ранение, когда спешил к месту предыдущего попадания.

Отметим, в ночь на 2 июня ВС РФ запустили по Украине 642 средства поражения, говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ. Под удар попали города Киев, Днепр, Харьков и другие. В Киеве погибли пять человек: данные могут измениться, поскольку руины все еще разбирают.

