РФ массированно ударила по Украине: в Киеве десятки пострадавших — какая ситуация в других городах (фото)

В ночь на 2 июня Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак последних месяцев, выпустив по Украине десятки ракет и сотни беспилотников. Под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Запорожье и ряд других городов.

Как сообщает издание "Новости.LIVE", воздушная тревога этой ночью охватила значительную часть страны. Вражеским ударам также подверглись Сумы, Херсон, Чернигов, Шостка, Житомир, Хмельницкий, Староконстантинов и населенные пункты Полтавского района.

По информации мониторингового Telegram-канала "ПВО Радар", главной целью очередного массированного удара стал Киев. По предварительным оценкам, российские войска применили более 40 ракет различных типов и до 300 беспилотников.

Карта обстрелов Украины 2 июня

Обстрел Киева 2 июня — что известно о последствиях

О массированной атаке на Киев в ночь на 2 июня одним из первых сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Около двух часов ночи он призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку в городе раздавались взрывы и работали силы ПВО.

В течение ночи российская атака охватила практически всю столицу. Сообщения о пожарах, разрушениях и падении обломков поступали из разных районов города. Под ударом оказались жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, автозаправочные станции, медицинские учреждения и нежилые сооружения.

Одними из первых последствий атаки стали пожары на Подоле и в Оболонском районе. На Подоле загорелась территория нежилой застройки, а обломки упали на крышу девятиэтажного дома, и повредили при этом кровлю и окна. Впоследствии ситуация там осложнилась — после повторного попадания в одну из многоэтажек произошел частичный обвал конструкций.

В Оболонском районе обломки вызвали возгорание автомобилей и несколько пожаров на открытых территориях. Более того, часть боеприпасов упала неподалеку от детских садов.

Серьезные повреждения получил Шевченковский район. Здесь обломки и, вероятно, ракеты попали как в нежилые здания, так и в жилую застройку. В одном из 24-этажных домов вспыхнул пожар на четвертом и пятом этажах. Также в районе горели несколько других объектов, а один из жилых домов получил повреждения фасада и кровли.

В Святошинском районе возникли пожары на территории нежилой застройки и в пятиэтажном жилом доме. В Соломенском районе обломки повредили верхние этажи 15-этажки, а в другом жилом комплексе произошел пожар в 24-этажном доме. Кроме того, загорелись частные дома и нежилые постройки.

Значительным разрушениям подвергся и Голосеевский район. Там в результате удара была частично разрушена поликлиника — обвалились второй и третий этажи здания. Также горели автомобили, торговые павильоны и другие объекты. По другим адресам в районе зафиксировали попадание по нежилой застройке, что повлекло пожары и разрушения.

В Дарницком районе из-за падения обломков возник пожар на территории автозаправочной станции, а также загорелось нежилое здание. Кроме того, в результате атаки в части Киева наблюдались перебои с электроснабжением, в частности в Подольском, Оболонском и Святошинском районах.

Количество пострадавших в течение ночи неуклонно росло. Если сначала речь шла о нескольких травмированных, то уже на утро, по данным городских властей, известно было о 58 пострадавших. Среди них — двое детей. В больницы госпитализировали 40 человек, остальным медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

К сожалению, атака унесла жизни четырех человек. Спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы продолжили работать на местах ударов.

Удар ВС РФ по Днепру в ночь на 2 июня — что известно

Как написал на своей странице в Telegram председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, в ночь на 2 июня российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки возник пожар, а впоследствии стало известно о значительных разрушениях жилой застройки и многочисленных пострадавших.

По словам чиновника, из-за вражеского обстрела был частично разрушен двухэтажный жилой дом, где вспыхнул пожар. Также повреждения получил четырехэтажный дом — там были разрушены несколько квартир. Спасатели и экстренные службы работали на местах попаданий в течение всей ночи.

Первой жертвой атаки стала 73-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, она умерла в больнице от полученных ранений. Впоследствии количество погибших начало расти. По состоянию на утро была подтверждена гибель пяти человек.

Также неуклонно увеличивалось количество пострадавших. Сначала сообщалось о трех раненых, однако позже их количество возросло до 16 человек. По последним данным, в результате удара по Днепру ранения получили 25 человек. Из них 23 были госпитализированы. Среди пострадавших — 13-летняя девочка, состояние которой медики оценивают как средней тяжести.

Известно, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Среди них 71-летняя женщина и 22-летний мужчина. Остальные пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в больницах города.

Кроме Днепра, под ударом этой ночью оказалось и Каменское. Там из-за атаки россиян вспыхнули пожары в одноэтажном и пятиэтажном жилых домах. По данным областных властей, в городе пострадали три человека: 72-летняя женщина, которая получила ожоги, а также 49-летняя женщина и 50-летний мужчина. Все они были госпитализированы, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Впоследствии в ГСЧС заявили, что в результате атаки России по Днепру погибли 6 человек, среди них — спасатель. В то же время еще 36 человек получили ранения.

Атака на Харьков в ночь на 2 июня — детали

Также этой ночью российские войска массированно атаковали Харьков. Как сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов, враг применил 15 ударных беспилотников и две баллистические ракеты.

Попадания зафиксировали в Основянском, Слободском, Немышлянском и Киевском районах города. Больше всего пострадал Основянский район, где были повреждены частные дома, административные сооружения, территория детского сада и другие объекты гражданской инфраструктуры. Также из-за ударов возникли пожары.

В Немышлянском районе в результате атаки загорелось офисное здание, в Слободском были повреждены многоэтажка, автомобили и сети наружного освещения, а в Киевском районе удары пришлись по территории промышленных предприятий.

По данным городских властей, в результате обстрела пострадали 10 человек, среди них — 11-летняя девочка. Кроме того, уже около 6 утра Терехов сообщил о новом попадании дрона типа "Шахед" в Киевском районе Харькова.

Обстрел Запорожья 2 июня — последствия

Под массированной российской атакой в ночь на 2 июня также оказалось Запорожье. Как писал в Telegram глава Запорожской ОГА Иван Федоров, в течение ночи в области неоднократно объявляли угрозу ударов крылатыми и баллистическими ракетами, а также ударными беспилотниками.

Около 1:40 в регионе прогремели первые взрывы. Вскоре Федоров сообщил, что российские войска поразили объект промышленной инфраструктуры в областном центре. Впоследствии оккупанты продолжили наносить удары по промышленному объекту города, а взрывы раздавались в течение нескольких часов.

По словам главы ОГА, Запорожье находилось под массированной комбинированной атакой. По состоянию на 3:18 было зафиксировано не менее 20 ударов из различных видов вооружения по областному центру.

В результате одного из ударов повреждения получил частный жилой дом — была изуродована кровля. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Воздушная тревога в области продолжалась почти до 6:40 утра, однако уже после 7 часов ее снова объявили из-за новой угрозы баллистических ракет. Информация о возможных разрушениях и пострадавших продолжала уточняться.

Стоит заметить, что российские военные около 7:20 нанесли повторный удар по Киеву баллистическими ракетами. Мониторинговые каналы сообщали о возможном обстреле ракетами "Циркон" с территории оккупированного Крыма.

Также Фокус писал, что этой же ночью враг нанес удары в Сумах по жилому сектору города. В Заречном районе БпЛА попал в многоэтажный дом, а в Ковпаковском районе дрон попал в частный дом, где возник пожар.