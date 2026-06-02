РФ повторно ударила по Киеву: ПС предупреждали об угрозе баллистики, что известно

Российские оккупанты около 7:20 нанесли повторный удар по Киеву баллистическими ракетами. Мониторинговые каналы сообщали о возможном обстреле ракетами "Циркон" с территории оккупированного Крыма.

После ударов в сети сообщают о дыме, который поднимается над городом. Взрывы подтверждают корреспонденты Фокуса.

В то же время мониторинговый канал "еРадар" перед атакой обращал внимание на локации, где была осуществлена атака и где продолжался разбор завалов, как возможную цель удара. Также там сообщали о двух ракетах над центром. При этом всего прозвучало четыре взрыва.

Воздушные силы ВСУ сообщали о баллистической угрозе с юга.

Пост Воздушных сил ВСУ

Другой мониторинговый канал "monitor" писал об ударах ракетами "Циркон" по Киеву. При этом в Воздушных силах ВСУ не подтверждали тип ракеты, хотя обычно баллистические удары по северу страны с юга свидетельствуют об использовании ракет "Циркон".

Атака на Киев 2 июня — что известно

В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву одновременно запуская по украинской столице ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. По данным городского головы Виталия Кличко, известно о четырех погибших и 58 раненых, в том числе пострадали двое детей.

При этом есть попадания ракет в жилые дома и нежилые помещения по всему Киеву.

Всего, по данным канала "еРадар", враг использовал более 600 БпЛА, около 80 ракет различных типов. "Из положительного, ракеты с ТУшок были сбиты почти все", — отметили на канале.

Об угрозе массированного удара ранее заявлял президент Владимир Зеленский. Он призвал усилить украинскую ПВО, особенно помочь с комплексами Patriot, которые могут уничтожать баллистику.

В то же время помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что атака была осуществлена не в выходные якобы из-за праздника Троицы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, вероятно, уже подготовил план военных действий на лето 2026 года, а удары по Киеву могут стать лишь его началом.