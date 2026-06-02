РФ повторно вдарила по Києву: ПС попереджали про загрозу балістики, що відомо

Російські окупанти близько 7:20 завдали повторного удару по Києву балістичними ракетами. Моніторингові канали повідомляли про можливий обстріл ракетами "Циркон" з території окупованого Криму.

Після ударів у мережі повідомляють про дим, який здіймається над містом. Вибухи підтверджують кореспонденти Фокусу.

Водночас моніторинговий канал "єРадар" перед атакою звертав увагу на локації, де було здійснено атаку і де тривав розбір завалів, як можливу ціль удару. Також там повідомляли про дві ракети над центром. Водночас загалом пролунало чотири вибухи.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про балістичну загрозу з півдня.

Пост Повітряних сил ЗСУ

Інший моніторинговий канал "monitor" писав про удари ракетами "Циркон" по Києву. Водночас у Повітряних силах ЗСУ не підтверджували тип ракети, хоча зазвичай балістичні удари по півночі країни з півдня свідчать про використання ракет "Циркон".

Атака на Київ 2 червня — що відомо

У ніч на 2 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву водночас запускаючи по українській столиці ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. За даними міського голови Віталія Кличка, відомо про чотирьох загиблих та 58 поранених, зокрема постраждало двоє дітей.

При цьому є влучання ракет у житлові будинки та нежитлові приміщення по всьому Києву.

обстріл Києва 2 червня Фото: ДСНС

Загалом, за даними каналу "єРадар", ворог використав понад 600 БпЛА, близько 80 ракет різних типів. "Із позитивного, ракети з ТУшок були збиті майже усі", — відзначили на каналі.

Про загрозу масованого удару раніше заявляв президент Володимир Зеленський. Він закликав посилити українську ППО, особливо допомогти з комплексами Patriot, які можуть знищувати балістику.

Водночас помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що атака була здійснена не у вихідні нібито через свято Трійці.

Раніше повідомлялось, що Володимир Путін, ймовірно, вже підготував план військових дій на літо 2026 року, а удари по Києву можуть стати лише його початком.