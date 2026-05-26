Удари по Києву — початок літнього військового плану Путіна: Україна має свій план, — Bild

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вже підготував план військових дій на літо 2026 року, а удари по Києву можуть стати лише його початком.

Москва не відмовляється від своїх намірів щодо захоплення всього Донбасу попри те, що ЗСУ дають відсіч російським військам, пише Bild.

"Мета полягає в тому, щоб напасти на Україну в місцях, де її оборона ослаблена. Україна має бути змушена перекинути війська на північ, щоб Росії пізніше було легше атакувати й захопити Донецьку область", — пояснив австрійський військовий експерт Маркус Райснер.

За його словами, наразі ЗС РФ зосереджені переважно на центральній ділянці східного фронту й одночасно посилюють тиск на Харківську, Сумську та Запорізьку області.

Водночас британський експерт з Росії Кір Джайлс переконаний того, що Росія хоче придушити опір України, проте не бачить ознак того, що РФ готується до великого літнього наступу.

Відео дня

Джайлс підкреслив, що Москва намагається домогтися посилення тиску з боку США на Київ, а також завдає жорстоких ударів по цивільному населенню України.

Україна має свій літній план

Начальник комунікацій 7-го корпусу полковник Володимир Польовий розповів журналістам, що Україна рано усвідомила те, що замишляють росіяни, тому Сили оборони вже зміцнили лінії оборони.

Крім того, за словами Польового, Україна посилила свої можливості нанесення ударів углиб території РФ.

Він зазначив, що їхньою метою є спроба перерізати логістичні маршрути ворога.

Автори матеріалу підкреслили, що стратегія України працює, адже в останні тижні по російських нафтопереробних заводах, паливних складах і промислових об'єктах практично щодня наносяться удари за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії.

Мета цих ударів полягає в тому, щоб чинити тиск на російську логістику, постачання палива та військову економіку.

Нагадаємо, 25 травня в РФ пригрозили зробити Київ "непридатним для життя".

У цей же день Лавров попередив Рубіо про початок "системних ударів" по Києву.