"Має вистачити місяця": у РФ після заяв МЗС пригрозили зробити Київ "непридатним для життя"

Росія оголосила про початок нових "ударів відплати" по Києву та пригрозила атаками по "центрах ухвалення рішень" і підприємствах українського ВПК. Після цієї заяви російські воєнні блогери почали публічно говорити про наміри зробити українську столицю "непридатною для життя".

Як йдеться в офіційній заяві МЗС Росії, оприлюдненій 25 травня, приводом для нових погроз стала атака безпілотників по навчальному корпусу та гуртожитку Луганського державного педагогічного університету у Старобільську в ніч на 22 травня. У Москві заявили, що вважають цей удар "терактом" та звинуватили Україну у нібито навмисних атаках по цивільному населенню.

У російському відомстві також звинуватили Захід у підтримці України та заявили про нібито порушення міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій. Ба більше, у заяві наголошується, що атака на Старобільськ "переповнила чашу терпіння" Росії.

Після цього МЗС РФ оголосило, що російська армія нібито переходить до "послідовного нанесення системних ударів" по об’єктах українського військово-промислового комплексу в Києві. За словами російської сторони, мова йде про місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до використання безпілотників.

Крім того, у заяві прямо зазначено, що удари планують завдавати також по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах. Окремо Росія звернулася до іноземних громадян, дипломатів і представників міжнародних організацій із закликом якнайшвидше залишити Київ. Жителям столиці РФ порадила не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Паралельно із заявою МЗС РФ різко активізувалися й російські воєнні Telegram-канали. Зокрема, канал Fighterbomber, адміном якого вважають колишнього військового льотчика РФ Іллю Туманова, фактично підтримав нові погрози щодо Києва. У дописі каналу стверджується, що російські військові вже "розпочинають системні удари" по українській столиці. Водночас автор публікації написав, що "по суті, Росія закінчує з Києвом", а також висловив думку, що "місяця має вистачити, щоб зробити місто непридатним для життя".

"Ну, тобто ми знищуємо Київ. Якими б причинами це не було викликано, це щось нове. За ідеєю, має вистачити місяця, щоб зробити Київ непридатним для життя. Звучить чудово, тепер головне, щоб слова не розійшлися з ділом", — йдетсья в цій публікації.

Публікація у Telegram-каналі Fighterbomber

Зрештою, на ці погрози відреагував український блогер та громадський діяч Сергій Стерненко. Він з іронією зазначив, що тепер росіяни заявляють про намір "знищити" Київ за місяць, хоча на початку повномасштабного вторгнення обіцяли захопити українську столицю всього "за три дні".

Стерненко вважає, що настільки емоційні заяви з боку РФ свідчать про роздратування Кремля через посилення ударів Сил оборони України по російській території та логістиці окупованого Криму. За його словами, Україна продовжує нарощувати можливості для ударів у глибокому тилу противника, тоді як російська армія на фронті не демонструє суттєвих успіхів.

"Єдине, що росіяни можуть цьому протиставити – погрози та терор. Росія програє війну. Але загнаний у кут щур завжди дуже агресивний", — написав він.

Варто зауважити, що 25 травня Речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова вже попереджала, що Москва і далі завдаватиме ударів по Києву. Посадовиця запевнила, що будуть розсилати відповідну інформацію дипломатичним представництвам інших країн.

