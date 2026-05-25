Z-блогери критикують "Орешник": чому Путін завдав масованого удару по Києву, — ISW

Російські мілітарні блогери розкритикували спроби президента Російської Федерації Володимира Путіна вдарити по "центрах прийняття рішень" у Києві, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Росіяни не побачили масштабних руйнувань, бо атака вартістю 1 мільярд доларів вилилась в удари по пам'ятках культури й по цивільних будинках. Замість нищення "центрів" є вибиті вікна будівлі Кабінету Міністрів. Які невдачі РФ прикриває масований удар по Києву 24 травня?

Обстріл України був справді дорогим, але не вилився в руйнування вагомих цілей, ідеться у дописах Z-блогерів, проаналізованих ISW. І навіть використання ракети "Орешник" по станції аерації у Білій Церкві не мав ефекту, на який розраховували. Натомість автори дописів рахували, скільки дронів не отримали російські війська на фронті через удар, який назвали "помстою" Путіна через загрозу параду на 9 травня

Аналітики звернули увагу на 14 повідомлень у мілітарних блогах РФ, які несхвально відгукувались про удар РФ 24 травня. Серед іншого, писали, що краще було б фізично знищити представників української командування — від глави ОП Кирила Буданова до командувача СБС Роберта Бровді та заступника міністра оборони Сергія Бескрестнова. Ще один прокремлівський активіст наголосив, що удар "Орешника" мав бути спрямований на Київ, а не на незначущий об'єкт у Білій Церкві. Був також допис, у якому насміхались зі звітів Міноборони РФ, в яких постійно пишуть про "ліквідацію" сотень тисяч нацистів та сотень інструкторів НАТО. Z-блогери вважають, що удар по Україні завдали для прикриття невдач ЗС РФ на полі бою. При цьому витрачені гроші краще пішли б на FPV-дрони, яких не вистачає на фронті, а не на дороговартісні, але неефективні, ракети, навели у звіті думки росіян.

Відео дня

"Російські націоналістичні мілблогери відкинули удари, назвавши їх переважно символічними, та зазначили, що вони відбуваються на тлі російських невдач на полі бою", — написали аналітики.

У звіті ISW підтверджується, що Україна має успіхи на передовій, ефективно використовуючи дрони різних типів для ударів по позиціях та по логістиці ЗС РФ. Крім того, визнається, що обстріли РФ вартістю в 1 млрд дол. не можуть зупинити ці українські атаки та просування на фронті. Також аналітики наголосили: події 24 травня вкотре показали, що росіяни навмисно атакують цивільні об'єкти в Україні, і обстріл 24 травня це ще раз підтвердив.

"Російські звинувачення у нібито українському ударі по цивільному населенню суперечать російській практиці навмисних ударів по цивільному населенню та застосування військової тактики й дій, які навмисно максимізують шкоду для цивільного населення", — написали аналітики, згадавши заяви РФ про атаку на Старобільськ.

Обстріл України 24 травня — траєкторія ракет та дронів РФ Фото: ППО Радар / Telegram

Обстріл України 24 травня — деталі

Зазначимо, в ніч з 23 на 24 травня ЗС РФ провели масований обстріл України, при цьому основний удар був спрямований на Київ, Київську область, Старокостянтинівку Хмельницької області. Росіяни застосували повний 90 ракет різних типів — "Іскандер", "Кинджал", "Циркон", Х-101, також 600 дронів ("Шахедів" та інших). Крім того, з полігону Капустин Яр вдарила балістична ракета середньої дальності "Орешник", яка влучила "по гаражному кооперативу" у Білій Церкві.

Тим часом у Києві були руйнування та пожежі в усіх районах: загинуло двоє людей (і ще двоє в інших регіонах України), понад 100 отримали постраждалих. Внаслідок удару ЗС РФ згорів Лук'янівський ринок та ТЦК "Квадрат", пошкоджено станцію метро "Лук'янівська", будівля щойновідкритого музею Чорнобиля, будівля Кабміну та інші цивільні об'єкти.

Нагадуємо, 25 травня медіа повідомили, що зробила українська влада з уламками ракети "Орешник", які відшукали у точці удару у Кривій Церкві.