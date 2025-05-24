Одна з наймасованіших атак "Шахедів": ЗС РФ вдарили по Києву десятками БпЛА, деталі (фото)

Упродовж ночі 24 травня росіяни безперервно атакували Київ ударними БпЛА типу "Шахед", завдавши також ударів балістичними ракетами. Внаслідок масованого обстрілу у різних районах столиці спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки та торговий центр, а також відомо про постраждалих.

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Фокус зібрав інформацію щодо наслідків російської масованої атаки по столиці.

Атака ЗС РФ по Києву розпочалася після опівночі та тривала майже до 04:00 години. Ударні БпЛА заходили у повітряний простір України з Сумської області, рухалися крізь Чернігівщину у напрямок Київської області й тримали курс на столицю.

Мер Києва Віталій Кличко попереджав близько опівночі про рух щонайменше 20 ударних дронів у напрямку столиці, що заходили з Броварського, Вишгородського та Бориспільського районів Київщини.

Про попередні наслідки масованої атаки по Києву повідомив Віталій Кличко близько 03:00 години. За його інформацією, падіння уламків зафіксовані у п'яти районах столиці — Солом'янському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах.

Також відомо про щонайменше вісьмох постраждалих у Києві. Двох людей, за даними Кличка, госпіталізували у Дніпровському районі, ще чотирьом медики надали допомогу у Святошинському районі.

Близько 03:10 години мер також повідомив про нові падіння уламків у столиці — обидва відбулися в Оболонському районі. Там постраждали житловий будинок та торговий центр.

Скріншот | наслідки атаки по Києву

Місцеві Telegram-канали, зокрема "Реальний Київ", оприлюднили кадри наслідків російської масованої атаки по столиці. На фотографії видно займання у різних районах міста.

"Реальний Київ" | наслідки атаки по Києву 24 травня

OSINT-канал Aeris Rimor також оприлюднив попереднє зведення щодо масованої атаки по столиці. За інформацією пабліка, Київ було атаковано щонайменше п'ятьма десятками ударних БпЛА типу "Шахед", також упродовж ночі ЗС РФ застосували від двох до чотирьох балістичних ракет типу "Іскандер" 9м723-** або ж КН-23(24).

Скріншот | масована атака по Києву 24 травня

Інші наслідки нічної атаки ЗС РФ по столиці наразі уточнюються. Повітряна тривога станом на 04:15 годину триває.

Нагадаємо, увечері 23 травня ЗС РФ також атакували Київ "Шахедами".

Також 23 травня росіяни атакували Одесу балістичним озброєнням.