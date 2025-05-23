ЗС РФ атакують Київ "Шахедами": у місті чули серію вибухів

Російські військові влаштували масовану атаку безпілотниками по Києву. У Голосіївському районі уламки БПЛА пошкодили чотири автомобілі та будівлю.

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Повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА оголосили о 21:56. Про це розповіли в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Моніторингові канали повідомляли про початок атаки ближче до 22:00. До цього моменту чотири дрони були в районі Василькова і ще два — у Броварському районі на малих висотах.

Далі російські безпілотники підлітали вже до Києва, сили ППО працювали по цілях. Уже о 22:12 КГВА повідомила про падіння уламків на відкритій території в Голосіївському районі.

Унаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено чотири автомобілі та вікна будівлі. Постраждалих не було.

Повітряні сили ЗСУ о 22:23 повідомили про підліт групи "Шахедів" на сході Київської області курсом на південь. Канал monitor пише про рух трьох БпЛА через Обухівський район західним курсом.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня росіяни також провели масовану атаку "Шахедами" по Україні. Буквально кожні 30 хвилин Повітряні сили ЗСУ інформували про нові хвилі дронів.

За словами командира розвідпідрозділу ЗСУ Дениса Ярославського, Росія збільшила виробництво "Шахедів" і посилила їхню бойову частину до 80 кілограм.