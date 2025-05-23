ВС РФ атакуют Киев "Шахедами": в городе слышали серию взрывов

Российские военные устроили массированную атаку беспилотниками по Киеву. В Голосеевском районе обломки БПЛА повредили четыре автомобиля и здание.

Related video

Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА объявили в 21:56. Об этом рассказали в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Мониторинговые каналы сообщали о начале атаки ближе к 22:00. К этому моменту четыре дроны были в районе Василькова и еще два — в Броварском районе на малых высотах.

Далее российские беспилотники подлетали уже к Киеву, силы ПВО работали по целям. Уже в 22:12 КГВА сообщила о падении обломков на открытой территории в Голосеевском районе.

В результате падения обломков БПЛА повреждены четыре автомобиля и окна здания. Пострадавших не было.

Воздушные силы ВСУ в 22:23 сообщили о подлете группы "Шахедов" на востоке Киевской области курсом на юг. Канал monitor пишет о движении трех БпЛА через Обуховский район западным курсом.

Напомним, в ночь на 23 мая россияне также провели массированную атаку "Шахедами" по Украине. Буквально каждые 30 минут Воздушные силы ВСУ информировали о новых волнах дронов.

По словам командира разведподразделения ВСУ Дениса Ярославского, Россия увеличила производство "Шахедов" и усилила их боевую часть до 80 килограмм.