"Это проблема": РФ сможет атаковать Украину 500 дронами в сутки, — командир ВСУ (видео)

Военнослужащий Денис Ярославский обратил внимание на темпы, с которыми Россия наращивает производство "Шахедов". Он объяснил, почему это представляет большую угрозу, чем известия о накоплении вражеских сил для наступления на Харьков.

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Об этом известно из комментария командира подразделения разведки ВСУ Дениса Ярославского в эфире "Ранок.LIVE" 22 мая.

По его словам, россияне "очень повысили" производство "Шахедов" и усилили боевую часть этих БПЛА до 80 килограммов. Сам воин еще не встречал таких на поле боя, но понимает, что "где-то это так и будет в ближайшее время". Он предупредил, что массовость позволяет использовать их сотнями.

"Если мы раньше видели по 50, по 100 дронов, которые там пытались по всей стране за сутки лететь, то с такими темпами это может быть и 500, и более дронов использоваться в сутки", — спрогнозировал Ярославский.

Он добавил, что Россия поставит производство дронов на "очень серьезный" уровень.

Комментируя накопление сил ВС РФ для наступления на Харьков, командир пояснил, что на сегодня продвижение большими штурмовыми группами на уровне бригад и даже батальонов невозможно. По его словам, сейчас один экипаж FPV, который состоит из четырех бойцов, может самостоятельно контролировать участок фронта 15 на 20 километров.

Ярославский подчеркнул, что Украина полностью перешла на войну пятого поколения, в которой используются все типы БПЛА, чтобы сделать невозможным прорыв больших скоплений войск. Оккупанты пересели с гусеничной техники на мотоциклы именно потому, что это делает их менее уязвимыми целями для дронов Сил обороны.

"Все под контролем, на этом направлении все под контролем. А вот, как я сказал ранее, использование БПЛА типа "Шахед" — это да, это проблема", — подытожил военный.

Напомним, 21 мая начальник штаба бригады "Хартия" Андрей Помагайбус информировал, что Россия накапливает личный состав вблизи границы с Харьковской областью. По его словам, враг явно готовится к будущим штурмам.

Ранее, 15 мая, в ОТГ "Харьков" заявили, что РФ фактически уже начала свою "летнюю наступательную кампанию". Представитель Павел Шамшин отмечал, что надеяться на прекращение огня не следует.