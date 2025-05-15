Летнее наступление ВС РФ началось: Липцы и Двуречная под ударом, – ОТГ "Харьков" (видео)

Российская армия наступает, несмотря на начало мирных переговоров в Стамбуле. В Харьковской области замечены попытки штурмов пехоты с бронетехникой.

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Российская армия продолжает воевать, несмотря на риторику мирных переговоров. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) "Харьков" Павел Шамшин в эфире единого телемарафона.

Рассчитывать на перемирие в ближайшее время не стоит, считают военные

"Россияне накапливают силы, летняя наступательная кампания фактически уже началась", — проинформировал он.

Шамшин считает, что рассчитывать на перемирие в ближайшее время не стоит. Как правило, ВС РФ усиливают наступление на Украину после объявления перемирия.

"Никакого затишья во время объявленного на день победы перемирия, не было", — подчеркнул спикер.

Бои в Харьковской области: самые горячие участки фронта

Особенно напряженная ситуация в районе населенного пункта Липцы Харьковской области — ВС РФ пошли на штурм с бронетехникой, включая танки. Также идут в атаку мотоциклы с пехотой.

Непростое положение и в районе поселка Двуречная возле реки Оскол: оккупанты перекидывают пехоту на правый берег. ВС РФ ставят задачу расширить плацдарм на Купянск с севера.

Кроме этого, горячим остается и Волчанское направление, где каждый день происходят штурмовые действия.

Отвечая на вопрос, изменилась ли тактика ВС РФ в связи с переговорами о мире в Стамбуле, Шамшин заявил о вранье российской стороны в медийном поле.

"Россияне в публичном пространстве всегда врут. Если не врут, то манипулируют. Если не манипулируют, то собираются врать. Нужно воспринимать все их заявления именно так", — подытожил он.

Напомним, Силы обороны Украины недавно восстановили позиции возле Липцев. ВС РФ проиграли "битву за свой "Берлин" в Харьковской области.

В конце апреля россияне ударили десятью дронами "Шахед" по ферме в Харьковской области. Погибло более 20 животных.