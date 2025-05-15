Літній наступ ЗС РФ розпочався: Липці та Дворічна під ударом, — ОТГ "Харків" (відео)

Російська армія наступає, незважаючи на початок мирних переговорів у Стамбулі. У Харківській області помічено спроби штурмів піхоти з бронетехнікою.

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Російська армія продовжує воювати, незважаючи на риторику мирних переговорів. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУ) "Харків" Павло Шамшин в ефірі єдиного телемарафону.

Розраховувати на перемир'я найближчим часом не варто, вважають військові

"Росіяни накопичують сили, літня наступальна кампанія фактично вже почалася", — поінформував він.

Шамшин вважає, що розраховувати на перемир'я найближчим часом не варто. Як правило, ЗС РФ посилюють наступ на Україну після оголошення перемир'я.

"Жодного затишшя під час оголошеного на день перемоги перемир'я, не було", — підкреслив спікер.

Бої в Харківській області: найгарячіші ділянки фронту

Особливо напружена ситуація в районі населеного пункту Липці Харківської області — ЗС РФ пішли на штурм із бронетехнікою, включно з танками. Також ідуть в атаку мотоцикли з піхотою.

Непросте становище і в районі селища Дворічна біля річки Оскіл: окупанти перекидають піхоту на правий берег. ЗС РФ ставлять завдання розширити плацдарм на Куп'янськ із півночі.

Крім цього, гарячим залишається і Вовчанський напрямок, де щодня відбуваються штурмові дії.

Відповідаючи на запитання, чи змінилася тактика ЗС РФ у зв'язку з переговорами про мир у Стамбулі, Шамшин заявив про брехню російської сторони в медійному полі.

"Росіяни в публічному просторі завжди брешуть. Якщо не брешуть, то маніпулюють. Якщо не маніпулюють, то збираються брехати. Потрібно сприймати всі їхні заяви саме так", — підсумував він.

Нагадаємо, Сили оборони України нещодавно відновили позиції біля Липців. ЗС РФ програли "битву за свій "Берлін" у Харківській області.

Наприкінці квітня росіяни вдарили десятьма дронами "Шахед" по фермі в Харківській області. Загинуло понад 20 тварин.