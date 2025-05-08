Россияне потеряли свой "Берлин" под Харьковом: бои продолжались более пяти месяцев, — НГУ (карты)

Силам обороны удалось восстановить позиции вблизи села Липцы. В целом бойцы освободили территорию площадью более 200 гектаров.

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О продвижении украинских сил сообщили аналитики DeepState.

Район Липцов на карте боевых действий по состоянию на 7 мая Фото: DeepState Район Липцов на карте боевых действий по состоянию на 8 мая Фото: DeepState

В 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" заявили, что российские оккупанты "проиграли битву за свой "Берлин" в Харьковской области". Выяснилось, что так лесной массив к северу от Липцов называли сами россияне.

В результате масштабной операции в целом была освобождена территория площадью более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров). Наступление длилось пять с половиной месяцев — с ноября 2024 года.

Район Липцов на карте боевых действий по состоянию на 1 ноября Фото: DeepState

"Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага дальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности", — подчеркнули в "Хартии".

За время боев ВС РФ потеряли:

почти 1500 солдат (погибшими и ранеными);

более 200 единиц вооружения;

175 единиц техники.

Отмечается, что прорыв вражеской обороны и создание плацдарма в начале операции осуществили совместные силы "Хартии" и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ.

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что уже за первые семь минут "перемирия", объявленного Кремлем, ВС РФ нанесли удары по прифронтовым районам и линиям боестолкновения.

В бригаде "Спартан" информировали, что российским бойцам удалось удивить даже защитников. Захватчики отправились в "плавучее наступление", надеясь продвинуться хитростью.