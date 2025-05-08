Росіяни втратили свій "Берлін" під Харковом: бої тривали понад п'ять місяців, — НГУ (карти)

Силам оборони вдалося відновити позиції поблизу села Липці. Загалом бійці звільнили територію площею у понад 200 гектарів.

Related video

Про просування українських сил повідомили аналітики DeepState.

Район Липців на мапі бойових дій станом на 7 травня Фото: DeepState Район Липців на мапі бойових дій станом на 8 травня Фото: DeepState

У 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія" заявили, що російські окупанти "програли битву за свій "Берлін" на Харківщині". З’ясувалось, що так лісовий масив на північ від Липців називали самі росіяни.

В результаті масштабної операції загалом була звільнена територія площею у понад 2 мільйони квадратних метрів (більш як 200 гектарів). Наступ тривав п’ять з половиною місяців — з листопаду 2024 року.

Район Липців на мапі бойових дій станом на 1 листопада Фото: DeepState

"Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості", — підкреслили у "Хартії".

За час боїв ЗС РФ втратили:

майже 1500 солдатів (загиблими та пораненими);

понад 200 одиниць озброєння;

175 одиниць техніки.

Зазначається, що прорив ворожої оборони та створення плацдарму на початку операції здійснили спільні сили "Хартії" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка ЗСУ.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що вже за перші сім хвилин "перемир’я", оголошеного Кремлем, ЗС РФ завдали ударів по прифронтових районах і лініях боєзіткнення.

У бригаді "Спартан" інформували, що російським бійцям вдалося здивувати навіть захисників. Загарбники вирушили у "плавучий наступ", сподіваючись просунутись хитрістю.