"Нема тиші": оголошене Путіним триденне перемир'я не працює, — військовий оглядач

Вже упродовж перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів вдарила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах та лініях бойового зіткнення: щонайменше на дев'яти напрямках атаки не припиняються, попри обіцянки Кремля.

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Про це розповів військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму Telegram-каналі уночі 8 травня.

Анонсоване у Кремлі 6 травня перемир'я до Дня перемоги 9 травня мало розпочатися після опівночі 8 травня й тривати три дні. У Міністерстві зовнішніх справ Росії заявили, що на цей час війська не стрілятимуть.

Варто зазначити, що після опівночі 8 травня моніторинги не зафіксували у повітряному просторі України жодних ударних БпЛА.

Однак, попри відсутність "Шахедів" у небі, бої не припинилися. Військовий оглядач Мирошников повідомив через кілька хвилин так званого перемир'я про те, що росіяни не припиняють вогонь: б'ють як по прифронтових територіях, так і на лініях зіткнення.

"За перші 7 хвилин "перемирʼя" окупант вже кілька разів вдарив з РСЗВ по прифронтових районах та по ЛБЗ. Бої на землі не припиняються. І не будуть припинятися", — зазначив він.

За даними оглядача, вогонь не припиняється на дев'яти напрямках: Покровському, Торецькому, Часівярівському, Костянтинівському, Сумському, Курському, Бєлгородському, Куп'янському та Лиманському.

Скріншот | повідомлення оглядача про дію "перемир'я"

Моніторинговий канал Aeris Rimor також повідомив про те, що оголошене Путіним триденне перемир'я до Дня перемоги не працює. За даними пабліка, уночі, близько 03:00 години, росіяни атакували район Білопілля у Сумській області.

Скріншот | повідомлення пабліка про дію "перемир'я"

Варто зазначити, що українські військові не вірили у перемир'я ще у квітні. У ЗСУ розповіли виданню The Guardian, що не вірять у перемир'я Путіна, а натомість очікують нового наступу російської армії.

Нагадаємо, 6 травня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ЗС РФ "отримали всі команди" стосовно припинення вогню на три дні до Дня Перемоги.

7 травня у Центрі протидії дезінформації розповіли, чи вдарять росіяни по Києву, звинувативши у "провокаціях" до Дня перемоги.