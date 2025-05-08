"Нет тишины": объявленное Путиным трехдневное перемирие не работает, — военный обозреватель

Уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения: по меньшей мере на девяти направлениях атаки не прекращаются, несмотря на обещания Кремля.

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Об этом рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале ночью 8 мая.

Анонсированное в Кремле 6 мая перемирие ко Дню победы 9 мая должно было начаться после полуночи 8 мая и продлиться три дня. В Министерстве иностранных дел России заявили, что на это время войска не будут стрелять.

Стоит отметить, что после полуночи 8 мая мониторинги не зафиксировали в воздушном пространстве Украины никаких ударных БпЛА.

Однако, несмотря на отсутствие "Шахедов" в небе, бои не прекратились. Военный обозреватель Мирошников сообщил через несколько минут так называемого перемирия о том, что россияне не прекращают огонь: бьют как по прифронтовым территориям, так и на линиях соприкосновения.

"За первые 7 минут "перемирия" оккупант уже несколько раз ударил из РСЗО по прифронтовым районам и по ЛБЗ. Бои на земле не прекращаются. И не будут прекращаться", — отметил он.

По данным обозревателя, огонь не прекращается на девяти направлениях: Покровском, Торецком, Часовяровском, Константиновском, Сумском, Курском, Белгородском, Купянском и Лиманском.

Скриншот | сообщение обозревателя о действии "перемирия"

Мониторинговый канал Aeris Rimor также сообщил о том, что объявленное Путиным трехдневное перемирие ко Дню победы не работает. По данным паблика, ночью, около 03:00 часов, россияне атаковали район Белополья в Сумской области.

Скриншот | сообщение паблика о действии "перемирия"

Стоит отметить, что украинские военные не верили в перемирие еще в апреле. В ВСУ рассказали изданию The Guardian, что не верят в перемирие Путина, а взамен ожидают нового наступления российской армии.

Напомним, 6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ "получили все команды" относительно прекращения огня на три дня до Дня Победы.

7 мая в Центре противодействия дезинформации рассказали, ударят ли россияне по Киеву, обвинив в "провокациях" ко Дню победы.