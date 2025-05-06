Путін запропонував перемир'я в Україні на три дні: ЗС РФ отримали всі команди, — Пєсков

Президент Росії Володимир Путін запропонував перемир'я з 8 по 11 травня, яке все ще актуальне. Влаштовуючи військові провокації, Москва звинувачує Київ у продовженні війни.

Related video

Про це заявив на брифінгу 6 травня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ініціатива президента про тимчасове перемир'я на святкові дні актуальна", — сказав він.

Пєсков зазначив, що влада Росії ще не чула від української сторони жодної заяви, в якій ішлося б про готовність приєднатися до перемир'я на 9 травня.

У зв'язку з цим представник Кремля звинуватив Київ у демонстрації підходу, орієнтованого на продовження війни. При цьому Путін дав головнокомандувачам окупаційної армії всі вказівки щодо перемир'я в Україні.

Росія обіцяє "адекватну відповідь", якщо Україна продовжить атаки в дні святкування дня перемоги 9 травня. Проте ЗС РФ зобов'язуються припинити вогонь, підсумували в Кремлі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попереджав про високу ймовірність провокацій ЗС РФ 9 травня. Говорячи про "великоднє" перемир'я з 19 по 21 квітня, він сказав, що окупанти здійснили тоді понад 100 штурмів позицій ЗСУ.

Британські ЗМІ раніше писали, що завершення російсько-української війни дасть змогу Москві спрямувати військову міць на країни Європи. Україну не візьмуть до НАТО, це залишиться "далекою мрією".