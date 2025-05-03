Україну змусять відмовитися від Криму та інших територій заради миру: FT назвала всі сценарії

Імовірність нападу Росії на Європу зберігається. У цих умовах величезне значення мають точні умови світової угоди України і Росії.

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Закінчення російсько-української війни може дати змогу РФ "спроектувати" військову міць на Євросоюз, ідеться у статті британської газети Financial Times авторства Мері Еліз Саротт, професора Університету Джонса Гопкінса.

Найгірший сценарій полягає в тому, що будь-який наступний крок Росії на Захід пройде в небезпечному контексті розмежування США з Європою. Водночас найкращі умови для України вже знято з порядку денного: членство в НАТО залишиться далекою мрією, при цьому у країни немає явних гарантій безпеки.

Найкращий із найгірших варіантів — уникнення юридичного визнання окупованих територій за Росією. Багато що в майбутньому залежить від вибору сценарію адміністрацією президента США Дональда Трампа, пише видання.

Напруженим моментом у майбутній угоді буде статус Криму. У Трампа сприймають півострів інакше, ніж інші окуповані регіони. Імовірність того, що Україна втратить Крим та інші окуповані території протягом невизначеного періоду часу, дуже висока.

"Те, як Крим та інші регіони класифікують після припинення бойових дій, матиме наслідки за межами України", — впевнена авторка.

Водночас мирна угода, яка офіційно визнає російську анексію Криму, суттєво відрізняється від визнання "де-факто".

"Якщо президент Росії Володимир Путін доб'ється юридичного визнання від Києва, викручуючи руки Трампу, це збільшить ризики для сусідів Росії", — вважає професор.

Визнання США анексії Криму означає згоду з насильницькими змінами кордонів держав. Вашингтон може бути готовий формалізувати російську окупацію і після 24 лютого 2022 року.

"Краще прагнути до Корейської угоди про перемир'я (відома як Пханмунджомське перемир'я, — ред.), а не до угоди, що формалізує анексію Криму та інших територій", — підсумувала авторка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію президента Росії Володимира Путіна запровадити перемир'я в Україні з 7 по 9 травня.

Прессекретар Держдепу США Теммі Брюс раніше говорила, що Штати виходять із переговорного процесу щодо України. У Вашингтона є більш важливі завдання по світу.