Украину вынудят отказаться от Крыма и других территорий ради мира: FT назвала все сценарии

Вероятность нападения России на Европу сохраняется. В этих условиях огромное значение имеют точные условия мировой сделки Украины и России.

Related video

Окончание русско-украинской войны может позволить РФ "спроецировать" военную мощь на Евросоюз, говорится в статье британской газеты Financial Times авторства Мэри Элиз Саротт, профессора Университета Джонса Хопкинса.

Наихудший сценарий заключается в том, что любой последующий шаг России на Запад пройдет в опасном контексте размежевания США с Европой. В то же время наилучшие условия для Украины уже сняты с повестки дня: членство в НАТО останется далекой мечтой, при этом у страны нет явных гарантий безопасности.

Лучший из худших вариантов — избежание юридического признания оккупированных территорий за Россией. Многое в будущем зависит от выбора сценария администрацией президента США Дональда Трампа, пишет издание.

Напряженным моментом в будущей сделке будет статус Крыма. У Трампа воспринимают полуостров иначе, чем другие оккупированные регионы. Вероятность того, что Украина потеряет Крым и другие оккупированные территории в течение неопределенного периода времени, очень высока.

"То, как Крым и другие регионы классифицируют после прекращения боевых действий, будет иметь последствия за пределами Украины", — уверена автор.

В то же время мирное соглашение, официально признающее российскую аннексию Крыма, существенно отличается от признания "де-факто".

"Если президент России Владимир Путин добьется юридического признания от Киева, выкручивая руки Трампу, это увеличит риски для соседей России", — полагает профессор.

Признание США аннексии Крыма означает согласие с насильственными изменениями границ государств. Вашингтон может быть готов формализовать российскую оккупацию и после 24 февраля 2022 года.

"Лучше стремиться к Корейскому соглашению о перемирии (известное как Пханмунджомское перемирие, — ред.), а не к соглашению, которое формализует аннексию Крыма и других территорий", — заключила автор.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина ввести перемирие в Украине с 7 по 9 мая.

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс ранее говорила, что Штаты выходят из переговорного процесса по Украине. У Вашингтона имеются более важные задачи по миру.