Больше не будут летать: США отказались от роли посредник на переговорах Украины и РФ, — Госдеп (видео)

Соединенные Штаты Америки имеют более важные задачи по всему земному шару и поэтому в дальнейшем не планируют заниматься переговорами по завершению войны в Украине. Государственный департамент сообщил, что в дальнейшем переговоры будут проходить без них.

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Об отказе США от посредничества сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс во время брифинга 1 мая, который транслировался в YouTube-канале ведомства.

Брюс объяснила, что США меняет подход и методологию к переговорам по российско-украинской войне. Пресс-секретарь подчеркнула, что Белый дом предан вопросу мира, будет помогать в дальнейшем и делать "все, что сможет". В то же время американцы не будут посредниками в переговорах, поскольку Украине и РФ нужно встретиться и начать говорить о том, как завершить войну, сказала представитель госдепа.

"Мы не будем посредниками. Мы, безусловно, все еще привержены этому и мы поможем. Но мы не собираемся летать по всему миру, чтобы быть посредниками на встречах, которые сейчас происходят между двумя сторонами. Сейчас самое время, когда им нужно представить и разработать конкретные идеи относительно того, как этот конфликт закончится. Это будет зависеть от них", — заявила Тэмми Брюс.

Пресс-секретарь госдепа ответила на вопрос, планирует ли президент США Дональд Трамп накладывать вторичные санкции против РФ. По ее словам, глава Белого дома "заявил о своей готовности сделать это" и при этом ранее наложенные ограничения не будут отменяться. Брюс озвучила позицию Трампа, который хотел бы "делать это дипломатично". В то же время, США помнят, что есть "другая часть мира, целый земной шар, который требует определенного внимания", заявила чиновница.

Переговоры о завершении войны — детали

Отметим, 18 апреля секретарь госдепа США Марко Рубио объявил, что Белый дом может выйти из переговоров о завершении войны, если не увидят быстрого результата. Рубио дал Украине и РФ несколько дней, чтобы они предоставили четкие предложения для переговоров, иначе Трамп будет заниматься другими делами, которые требуют внимания.

После заявления главы госдепа состоялась встреча в Лондоне, на которой делегация Украины и европейцев внесла правки в план мирного урегулирования, предложенный Трампом. Среди правок — отказ от признания оккупации Крыма и других четырех областей и отказ от ограничения армии.

27 апреля появилось заявление президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на российско-украинской войне, которое продлится с 8 по 10 мая. В распоряжении главы Кремля не указано, как будут следить за прекращением огня. При этом россияне оставили за собой право возобновить стрельбу, если им будет казаться, что украинцы нарушили условия.

Напоминаем, 1 мая агентство CNN сообщило об отчете американской разведки, в котором говорилось о новой стратегии РФ по завершению войны.