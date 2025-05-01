Мирные переговоры по Украине продлятся следующие 100 дней президентства Трампа, – Вэнс

Мирные переговоры по завершению войны продолжатся. Украину и Россию попытаются сблизить, хотя между ними "огромная пропасть" во взглядах.

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Администрация президента США Дональда Трампа будет настойчиво работать над попытками сближения воюющих стран, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Первые 100 дней — это вы почти исправляете и решаете все те вещи, которые очень легко сделать. В следующие 100 дней многое не изменится так быстро", — предупредил чиновник.

По его словам, у Штатов имеются много вопросов по поводу внешней политики, над которыми идет работа. Вэнс обещает результаты в этой области в течение следующих 100 дней.

Далее он признал, что Трамп хотел бы добиться устойчивого решения конфликта между РФ и Украиной, чтобы каждую неделю не погибали 5 000 человек с обеих сторон.

Задачей дипломатии, по его оценкам, станет попытка сблизить две стороны, ведь между Украиной и Россией "огромная пропасть" во взглядах по завершению войны.

Необходимый шаг к завершению войны состоит в том, чтобы каждая сторона внесла мирное предложение.

"Это уже произошло. Украинцы и россияне сказали, что они хотят", — заключил он.

Напомним, в Верховной Раде признали, что война с РФ может закончиться на сложившейся линии фронта. Оккупированные территории останутся под контролем России, а Киев этого не признает.

В Кремле акцентировали внимание, что мирное соглашение нужно заключать с Украиной, а не со Штатами. Москва считает войну в Украине "слишком сложной".