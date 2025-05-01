Мирні переговори щодо України триватимуть наступні 100 днів президентства Трампа, — Венс

Мирні переговори щодо завершення війни триватимуть. Україну і Росію спробують зблизити, хоча між ними "величезна прірва" у поглядах.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа наполегливо працюватиме над спробами зближення країн, що воюють, заявив в інтерв'ю Fox News віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Перші 100 днів — це ви майже виправляєте і вирішуєте всі ті речі, які дуже легко зробити. У наступні 100 днів багато чого не зміниться так швидко", — попередив чиновник.

За його словами, у Штатів є багато питань щодо зовнішньої політики, над якими триває робота. Венс обіцяє результати в цій галузі протягом наступних 100 днів.

Далі він визнав, що Трамп хотів би домогтися стійкого розв'язання конфлікту між РФ і Україною, щоб щотижня не гинули 5 000 осіб з обох сторін.

Завданням дипломатії, за його оцінками, стане спроба зблизити дві сторони, адже між Україною і Росією "величезна прірва" у поглядах щодо завершення війни.

Необхідний крок до завершення війни полягає в тому, щоб кожна сторона внесла мирну пропозицію.

"Це вже сталося. Українці та росіяни сказали, що вони хочуть", — підсумував він.

Нагадаємо, у Верховній Раді визнали, що війна з РФ може закінчитися на сформованій лінії фронту. Окуповані території залишаться під контролем Росії, а Київ цього не визнає.

У Кремлі акцентували увагу, що мирну угоду потрібно укладати з Україною, а не зі Штатами. Москва вважає війну в Україні "занадто складною".