По сценарию 2014-го: в Раде назвали возможную дату остановки боевых действий

Война в Украине скорее всего остановится на той линии фронта, которая сложилась сейчас. После этого события будут развиваться подобно событиям 2014 года: часть Украины будет оккупирована Российской Федерацией, однако Киев не будет признавать эти земли российскими.

Related video

Об этом рассказал народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам обороны Егор Чернев для Telegram-канала "Труха".

Вместе с тем Егор Чернов выразил надежду на некоторые изменения в линии фронта в ту или иную сторону.

"Я надеюсь, что мы отобьем или вернем часть Харьковской области, там, где россияне на сегодняшний день есть. Мы настаиваем на том, чтобы вернули нам контроль над Запорожской атомной станцией, но это будет уже темой переговоров после прекращения огня", — рассказал представитель парламента.

По его мнению, признание в одностороннем порядке Соединенными Штатами Америки территории Крыма российской приведет к катастрофическим последствиям в геополитике. Егор Чернов добавил, что фактически это будет нарушением всего мирового международного права, которое сформировалось после Второй мировой войны, в частности:

устава Организации Объединенных Наций;

Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государства, принятой резолюцией 36/103 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1981 года;

Хельсинкского заключительного акта 1975 года.

Эти документы говорят о невозможности пересмотра границ суверенного государства силой. В противном случае это может запустить процессы, когда другие страны могут себе позволить пересматривать с помощью силы границы других стран.

Егор Чернов выразил надежду на отказ США от признания Крыма российской территорией.

"Я понимаю, для чего это Российской федерации, потому что если будет такой прецедент, то они могут повторять этот прецедент и с другими территориями, которые они оккупировали, и не только в Украине", — добавил он.

Напомним, США предложили проект мирного соглашения, который предусматривает новые линии разграничения, гарантии безопасности для Украины и ряд экономических договоренностей. По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, Крым будет оставаться в орбите РФ.

По информации издания издания Associated Press, американский президент Дональд Трамп подталкивает Украину к уступкам своими территориями России для прекращения войны и выхода из переговорного процесса, если он станет слишком сложным. Это вызывает тревогу в Европе относительно того, как заполнить "пробел", если США прекратят поддержку Киева.