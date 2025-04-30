За сценарієм 2014-го: у Раді назвали можливу дату зупинки бойових дій

Війна в Україні найімовірніше зупиниться на тій лінії фронту, яка склалася нині. Після цього події будуть розвиватись подібно до подій 2014 року: частина України буде окупована Російською Федерацією, однак Київ не буде визнавати ці землі російськими.

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Про це розповів народний депутат України від політичної партії "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань оборони Єгор Чернєв для Telegram-каналу "Труха".

Разом з тим Єгор Чєрнов висловив сподівання на деякі зміни в лінії фронту в ту чи іншу сторону.

"Я сподіваюсь, що ми відіб'ємо чи повернемо частину Харківської області, там, де росіяни на сьогоднішній день є. Ми наполягаємо на тому, щоб повернули нам контроль над Запорізькою атомною станцією, але це буде вже темою перемовин після припинення вогню", — розповів представник парламенту.

На його думку, визнання в односторонньому порядку Сполученими Штатами Америки території Криму російською призведе до катастрофічних наслідків в геополітиці. Єгор Чєрнов додав, що фактично це буде порушенням всього світового міжнародного права, яке сформувалось після Другої світової війни, зокрема:

статуту Організації Об'єднаних Націй;

Декларації про неприпустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держави, прийнятої резолюцією 36/103 Генеральної Асамблеї від 9 грудня 1981 року;

Гельсінського заключного акту 1975 року.

Ці документи говорять про неможливість перегляду кордонів суверенної держави силою. В інакшому випадку це може запустити процеси, коли інші країни можуть собі дозволити переглядати за допомогою сили кордони інших країн.

Єгор Чєрнов висловив надію на відмову США від визнання Криму російською територією.

"Я розумію, для чого це Російській федерації, тому що якщо буде такий прецедент, то вони можуть повторювати цей прецедент і з іншими територіями, які вони окупували, і не тільки в Україні" — додав він.

Нагадаємо, США запропонували проєкт мирної угоди, який передбачає нові лінії розмежування, гарантії безпеки для України й низку економічних домовленостей. За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, Крим буде залишатись в орбіті РФ.

За інформацією видання видання Associated Press, американський президент Дональд Трамп підштовхує Україну до поступок своїми територіями Росії для припинення війни і виходу з переговорного процесу, якщо він стане занадто складним. Це викликає тривогу в Європі щодо того, як заповнити "прогалину", якщо США припинять підтримку Києва.