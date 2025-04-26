Майбутнє перемир'я: які території контролюватимуть Україна і Росія

США запропонували проєкт мирної угоди, який передбачає нові лінії розмежування, гарантії безпеки для України й низку економічних домовленостей, однак питання контролю над ключовими територіями залишається відкритим. Фокус розбирався у подальшої долі окупованих Росією територій Харківської області, Кінбурнської коси та Криму.

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Перемовини про можливе перемир'я між Україною та Росією обговорюються все активніше. Питання, яким чином визначатимуться нові лінії розмежування, які території залишаться під контролем України, а які можуть відійти до Росії, стає все більш актуальним. Це має критичне значення для майбутньої безпеки, економіки й розвитку країни.

​25 квітня агентство Reuters опублікувало повний текст проєкту мирної угоди, запропонованої США для припинення війни між Україною та Росією.

Зокрема він включає:

Гарантія безпеки України з боку європейських держав плюс охочих неєвропейських держав;

Україна відмовляється від прагнення до НАТО;

Україна може прагнути членства в ЄС;

США де-юре визнають контроль Росії над Кримом;

США де-факто визнають контроль Росії над Луганською областю;

США визнають де-факто контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;

Україна повертає територію в Харківській області;

Україна відновлює контроль над ЗАЕС через контроль з боку США, з розподілом електроенергії в обидві сторони, а також над Каховською дамбою;

Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою;

США та Україна виконуватимуть угоду про економічне співробітництво/корисні копалини;

Допомога у відбудові та компенсація Україні збитків, завданих під час війни;

Санкції проти Росії, які були накладені внаслідок війни з 2014 року, будуть зняті.

Фокус розбирався, як буде виглядати лінія розмежування якщо перемир'я буде укладено.

Що буде з Донецької та Луганською областями після перемир'я

За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, Росія наразі затягує перемовний процес з метою захопити якнайбільше українських територій військовим шляхом. Наразі стратегічне завдання російської армії, як мінімум, встановлення повного контролю над Луганською та Донецькою областями.

"Луганська область практично повністю окупована, наразі Росія розв'язує питання взяття під повний контроль Донецької області, а саме промислових міст, Слов’янська, Краматорська, Костянтинівки, Дружківки. Також російську армію цікавить окупація Покровської агломерації, а це Покровськ, Добропілля, Мирноград та населенні пункти навколо них. А також Лиману і Сіверська на території Донецької області", — підкреслює Фокусу експерт.

На думку військового аналітика, найбільшу цінність для уряду РФ несе Слов’янська та Краматорська агломерації. Це через промисловий потенціал територій, так і величезні поклади корисних копалин, у яких зацікавлені три сторони Сполучені Штати, Росія та Україна. Зокрема це найбільші поклади у Європі сланцевого газу. Росія намагається заблокувати можливість розробки сланцевого газу, щоб надалі і Україна, і країни Європи залежали від російського газу. Відповідно США та Україна зацікавлені, щоб Слов’янськ залишився під контролем української держави. Якщо це вдасться реалізувати, то це буде серйозним успіхом і української сторони, і, відповідно, США.

Питання Харківської, Херсонської областей та Кінбурнської коси

За словами Дмитра Снєгірьова, російська армія, скоріше за все, залишить повністю Харківську область. Це пов’язано з тим, що ця область не включена до складу РФ, згідно з так званим указом Володимира Путіна.

Херсонська область, на думку експерта, буде поділена по Дніпру. Також розглядають можливість судноплавства у гирлі Дніпра. Однак Кінбурнську косу росіяни будуть намагатись залишити собі.

"Росіяни прекрасно розуміють стратегічне значення Кінбурнської коси. Це можливість у разі загострення війни, блокувати вільне судноплавство і роботу українських бортів. Хоча не виключено, що Сполученим Штатом вдасться дотиснути Росію вийти з Кінбурнської коси, то це, знов-таки, буде серйозний успіх української сторони", — зазначив експерт.

Що буде з Запорізькою областю та Кримом після перемир'я

За даними Дмитра Снєгірьова, наразі російська армія активізувалась на запорізькому напрямку, намагаючись показати свої територіальні претензії на всю Запорізьку область. США пропонує передати територію навколо Запорізької атомної електростанції під спільний контроль США та України зі створенням створення демаркаційної зони

"Це фактично ставить крапку в планах російських окупантів. Тут враховуються українські інтереси. Ба більше, демаркаційна лінія передбачає наявність військового контингенту. А це вже удар по позиції самих окупантів з приводу неможливості розміщення військових контингентів на території України", — розповів експерт.

Що ж до Криму, то експерт зазначив, що він буде залишатись в орбіті Російської Федерації.

Чи протримається перемир'я довго

За словами військового експерта Олега Жданова, наразі невідомо, хто дасть гарантії безпеки Україні. США поки не готова взяти відповідальність, а можливе введення європейських миротворців блокує Російська Федерація. Однак без гарантій навряд чи це перемир'я буде виконуватись і буде схоже на ситуацію, що була вже в Донецькій та Луганській областях з 2015 по 2022 роки. Це буде збройний конфлікт низької інтенсивності.

"Єдине, про що може бути досягнута домовленість, це про розведення військ і створення демілітаризованої зони. Але це ще гірше. Без введення туди третьої сторони, яка поставить там власні війська і буде забезпечувати неможливість поновлення бойових дій і проникнення диверсійно-розвідувальних груп, це не спрацює", — підкреслив Фокусу експерт.

Олег Жданов нагадав, що подібна операція з розділенням сторін триває вже 40 років на Кіпрі.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко припустив, що владі України під час переговорів про завершення війни доведеться ухвалити політичне рішення щодо втрати частини території.

Також Фокус писав, що буде, якщо США визнають Крим російським. Експерти вважають, що більшість держав, зокрема європейські союзники, Китай та інші, навряд чи підтримають це визнання, що ускладнить глобальний консенсус. Проте ймовірність що Трамп зробить такій подарунок Путіну дуже велика.